اسبوع مميز لعشاق الفلك في الأردن .. كسوف واصطفاف كواكب وشهب تزين السماء

يشهد الأسبوع الحالي مجموعة من الظواهر الفلكية المميزة، أبرزها الكسوف الكلي للشمس واصطفاف ستة كواكب في سماء الأردن، واقتران عطارد والمشتري ونشاط زخة شهب البرشاويات، إلى جانب عبور محطة الفضاء الدولية فوق سماء المملكة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، ، إن العالم سيشهد يوم الأربعاء المقبل كسوفا كليا للشمس، بشكل غير مرئي من الأردن ودول المشرق العربي، في حين يمكن مشاهدته جزئيا في عدد من دول المغرب العربي، بحسب بترا.

وأضاف إن سماء الأردن ستشهد فجر اليوم ذاته اصطفافا ظاهريا لستة كواكب هي: زحل ونبتون وأورانوس والمريخ وعطارد والمشتري، حيث يمكن رصدها تقريبا بين الساعة 4:45 و5:35 صباحا، مع سهولة رصد زحل والمريخ، بينما تتطلب رؤية أورانوس ونبتون أدوات فلكية مناسبة.

وأشار إلى أن فجر السبت 15 آب الحالي سيشهد اقترانا بين عطارد والمشتري باتجاه الأفق الشرقي، وتبلغ المسافة الزاوية بينهما نحو 45 دقيقة قوسية قرابة الساعة الخامسة صباحا، مع صعوبة رصدهما بسبب ضوء الشفق.

ويتزامن ذلك بحسب السكجي، مع نشاط زخة شهب البرشاويات، التي تشاهد بصورة أفضل من المواقع المظلمة والبعيدة عن أضواء المدن، خصوصا خلال ساعات الليل المتأخرة وقبل الفجر.

وبين أن محطة الفضاء الدولية ستعبر سماء العاصمة عمان وضواحيها فجر 15 آب الحالي، وتظهر من الأفق الجنوبي الغربي عند الساعة 5:07 صباحا، وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي، ويستمر عبورها نحو 6 دقائق و20 ثانية، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، فيما يصل قدر لمعانها إلى نحو -3.1.

وأكد السكجي عدم وجود علاقة علمية مباشرة بين اصطفاف الكواكب أو اقتراناتها وحدوث الزلازل أو إمكانية التنبؤ بها، موضحا أن الزلازل تنشأ بصورة رئيسية نتيجة حركة الصفائح التكتونية وتراكم الإجهادات في القشرة الأرضية، ولا توجد أدلة علمية موثوقة تثبت أن الظواهر الفلكية وسيلة للتنبؤ بالزلازل.