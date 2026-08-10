حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح

*تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع يعكس اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم حيث تتشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة

*اللجنة ستكون المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية، والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة؛ بوصفها أرض المعمودية، ووجهة عالمية للحج المسيحي

*رئيس الوزراء يشدد على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى؛ إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن

*رئيس الوزراء: إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية

*رئيس الوزراء: الحكومة تضع جميع الإمكانات لدعم لهذا الحدث التاريخي المهم

*الاجتماع ناقش خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل: إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار، ومتحف معمودية السيد المسيح، والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع.

خبرني - ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، التي تضم في عضويتها عدد من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

ويعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية، والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة، بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى؛ إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح.

وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم، الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا لمعمودية السيد المسيح، وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل: إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار، ومتحف معمودية السيد المسيح، والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع.

كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة، مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها.

وتتشكل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء: الاتصال الحكومي، والداخلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والسياحة والآثار، وسيادة المطران خريستوفوروس عطالله / مطران الأردن للروم والأرثوذوكس، وسيادة المطران الدكتور إياد الطوال / النائب البطريركي للاتين في الأردن، وسيادة المطران حسام نعوم / مطران الكنيسة الأنجليكانية، وسيادة المطران منيب يونان / المطران السابق للكنيسة الإنجيلية اللوثرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ومدير عام هيئة موقع المغطس، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ونديم المعشر، وأسامة إمسيح، وباسم فراج.