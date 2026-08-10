البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026

خبرني - أعلن البنك الأردني الكويتي عن الرابحين بالجائزة الربع السنوية ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026، حيث فاز كل من (فرح شريم) و(عبد الحميد أبو حطب) بجائزة نقدية بقيمة 25 ألف دينار لكل منهما، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لتشجيع الادخار وتقديم قيمة مضافة لعملائه من خلال برنامج حساب التوفير- الجوائز.

وجرى تكريم الرابحين خلال احتفالين أقيما في فرعي البنك يومي الخميس 30 تموز والأحد 2 آب، بعدما تم الطلب منهما القيام بزيارة الفرع لاستكمال معاملات مصرفية اعتيادية، ليتم مفاجئتهما عند وصولهما أنهما الرابحين بالجائزتين الربع سنويتين. وشهدت لحظة الإعلان عن الفوز أجواءً من الفرح والتفاعل، حيث شارك موظفو البنك وإدارته الرابحين هذه المناسبة، في مشهد يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية مميزة ترتكز على التقدير وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه.

وأكد البنك الأردني الكويتي أن برنامج حساب التوفير- الجوائز يأتي في إطار جهوده المستمرة لتشجيع مختلف شرائح المجتمع على الادخار المنتظم، من خلال توفير برنامج متكامل يمنح العملاء قيمة مضافة إلى جانب إتاحة فرص متواصلة للفوز بجوائز نقدية مجزية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ ثقافة التخطيط للمستقبل.

بالإضافة إلى حرصه على تقديم تجربة مصرفية تتجاوز الخدمات التقليدية، من خلال مبادرات وبرامج تعكس تقديره لثقة عملائه وتكافئ التزامهم بالادخار. وما تزال الفرصة متاحة أمام العملاء الحاليين والجدد للفوز بالجوائز المتبقية ضمن برنامج حسابات التوفير- الجوائز، سواء من خلال فتح حسابات جديدة أو تغذية حساباتهم الحالية، بما يمنحهم فرصاً أكبر للربح في السحوبات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر بأن برنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026 يقدم مجموعة من الجوائز المميزة لعملاء البنك تشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار لخمس رابحين لكل منهم، وجوائز ربع سنوية بقيمة 25,000 دينار لرابحين اثنين لكل منهما في شهر 7 و10، وجائزة ذكرى تأسيس البنك بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه لرابحين اثنين لكل منها في شهر 10، وجائزة سنوية في نهاية العام بقيمة 100,000 دينار لخمس رابحين لكل منهم، وبإمكان العملاء القائمين والمحتملين فتح الحساب عن طريق التطبيق البنكي JKB Mobile أو من خلال زيارة فروع البنك.