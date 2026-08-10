كابيتال للاستثمارات تعلن عن نجاحها كمستشار مالي ومنظم لاتفاقية تمويل لصالح (مشروع الخيرات لإنتاج الطاقة) في العراق بقيمة مليار

خبرني - أعلنت شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، عن توليها دور المستشار المالي والمنظم الرئيسي لصالح تمويل الجزء الأكبر من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من "مشروع الخيرات لإنتاج الطاقة" في محافظة كربلاء بجمهورية العراق بمبلغ قدره 1 مليار دولار المملوك لصالح مجموعة هارلو، في خطوة تعزز حضور المجموعة في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المنطقة، وتؤكد مكانتها في تقديم حلول تمويلية متكاملة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

هذا وقد تولت شركة كابيتال للاستثمارات هيكلة الصفقة التمويلية لمشروع الخيرات لإنتاج الطاقة، والذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة العراقي، إذ يهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية للشبكة الوطنية ودعم أمن الطاقة من خلال إنشاء محطة حرارية بقدرة إنتاجية إجمالية صافية تبلغ 2800 ميغاواط، فيما تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 1400 ميغاواط، مع عمر تشغيلي يتراوح ما بين 25 و40 عاماً، الأمر الذي يعكس خبرة شركة كابيتال للاستثمارات في إدارة وترتيب التمويلات للمشاريع الاستراتيجية

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "تمثل هذه الصفقة محطة جديدة في دعم تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية في الأسواق التي يعمل بها"، مؤكداً أن قيادة هذه العملية التمويلية تعكس ما تتمتع به المجموعة من خبرات مصرفية واستثمارية متخصصة، وقدرة على تصميم وهيكلة حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المشاريع الكبرى وتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية.

وأضاف غزالة أن اختيار كابيتال بنك وشركة كابيتال للاستثمارات لدعم هذه الصفقة يجسد الثقة المتنامية التي تحظى بها المجموعة لدى شركائها، ويؤكد قدرتها على إدارة وتنفيذ عمليات تمويل معقدة وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة تسهم في دعم المشاريع الحيوية ذات الأثر التنموي المستدام.

هذا وسيسهم المشروع بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الموارد الوطنية في العراق وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. كما يشمل إنشاء ما يقارب 125 كيلومترًا من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تركيب ما يُقدَّر بنحو 100,000 إلى 150,000 عداد ذكي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في رفع كفاءة توزيع الكهرباء، وتعزيز موثوقية شبكة الطاقة، ودعم بنية تحتية كهربائية أكثر مرونة واستدامة.

ومن الجدير ذكره، أن مشروع الخيرات لإنتاج الطاقة يعد من المشاريع التنموية الواعدة، إذ لا يقتصر دوره على توفير التمويل الخارجي للعراق فحسب، بل يُسهم أيضاً في دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة. كما يُمثل المشروع امتداداً للحلول التمويلية المتنوعة التي تقدمها المجموعة وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة هارلو، أحد العملاء الرئيسيين للمصرف الأهلي العراقي في العراق، بما يعكس التزام المصرف بتعزيز العلاقات مع شركائه الاستراتيجيين وتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة التي تدعم التنمية الاقتصادية وتُعزز مكانة العراق في الأسواق الإقليمية والدولية.