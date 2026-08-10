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التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيهي إلى الساعة 8 مساء

  • 10 أغسطس 2026
  • 12:43
التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيهي إلى الساعة 8 مساء

خبرني  - قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة الساعة الثامنة من مساء الاثنين، تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتؤكد الوزارة أن هذا التوقيت يأتي تنظيميا فقط، علما بأن التأخير ليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية، وأن النتائج جاهزة ومكتملة بالكامل.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة، ولأبنائها الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

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