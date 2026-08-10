الحسين وباختاكور.. الموعد والقنوات الناقلة

خبرني - يترقب عشاق الكرة الأردنية مواجهة كروية حاسمة تجمع بين نادي الحسين إربد ضد باختاكور الأوزبكي، في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة (2026-2027).

أين تُقام المباراة؟

يحل بطل الدوري الأردني ضيفاً ثقيلاً على الفريق الأوزبكي، حيث ستقام المواجهة على أرضية استاد باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتكتسب هذه المباراة أهمية بالغة لكونها تلعب بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة.

نظام التأهل والبطولة

تلعب المواجهة من دور واحد فقط (دون نظام الذهاب والإياب) ، ويتأهل الفائز مباشرة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، اما الخاسر فينتقل تلقائياً للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2

موعد مباراة الحسين إربد ضد باختاكور؟

تقام مباراة الحسين إربد وباختاكور يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت العاصمة الاردنية عمان ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

لم تعلن اي قناة عربية عن بث المباراة حتى اللحظة ، ولكن من المتوقع ان يتم بث اللقاء او ملخصه عبر شبكة beIN SPORTS وقنوات الكاس المالكة لحقوق البطولة.

وسيبث اللقاء بشكل مؤكد عبر قناة "Futbol TV" الأوزبكية (صاحبة الأرض والملعب)

الشاشات العامة:

أعلنت بلدية إربد الكبرى بالتعاون مع نادي الحسين عن عرض اللقاء مباشرة عبر شاشات ضخمة في المدينة لمؤازرة "غزاة الشمال"