مكتب المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي في جامعة الزيتونة الأردنية يستضيف 40 طالبًا وطالبة ضمن برنامج التدريب الصيفي

خبرني - في إطار جهودها لتعزيز التعاون الأكاديمي العربي وتوسيع آفاق التبادل والتدريب الطلابي بين الجامعات العربية، تستضيف جامعة الزيتونة الأردنية حاليًا 40 طالبًا وطالبة من عدد من الجامعات العربية، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي التابع للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وبمشاركة طلبة من تخصصات أكاديمية متنوعة.

وتأتي استضافة الطلبة استكمالًا لمشاركة جامعة الزيتونة الأردنية في الملتقى العربي الحادي والثلاثين للتبادل والتدريب الطلابي، الذي نظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي واستضافته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 27 حزيران إلى 1 تموز 2026.

وحرصت الجامعة على إعداد برنامج تدريبي متكامل للطلبة المشاركين، بالتنسيق مع عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، بما يتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية ويتيح لهم الاستفادة من الخبرات والمعارف العملية. كما نظمت الجامعة رحلتين سياحيتين للطلبة، بهدف التعريف بالثقافة الأردنية والتقاليد المحلية، وإطلاعهم على أبرز المواقع السياحية والأثرية في المملكة، بما يعزز التبادل الثقافي والتواصل بين الطلبة العرب.

وأكد مدير مكتب العلاقات الدولية وممثل الجامعة في المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، الدكتور أحمد العبوشي، أن استضافة الطلبة العرب ومشاركة الجامعة في فعاليات المجلس تعكس التزامها بدعم المبادرات العربية المشتركة، التي تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، مشيرًا إلى أن برامج التدريب والتبادل الطلابي توفر فرصًا نوعية للطلبة لاكتساب خبرات أكاديمية ومهنية جديدة، وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية.

وأضاف أن هذه البرامج تسهم في بناء جسور التواصل بين الجامعات العربية، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والإنسانية بين الطلبة، بما يرسخ مفهوم الشراكة والتكامل في مجال التعليم العالي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتبادل في المستقبل.

وتأتي هذه الاستضافة انسجامًا مع رؤية جامعة الزيتونة الأردنية في ترسيخ مكانتها بوصفها منصة أكاديمية فاعلة للتعاون والحوار العربي، وتعزيز شراكاتها العلمية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وخبراتهم، وإعدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والمساهمة في بناء مستقبل أكثر تميزًا واستدامة.