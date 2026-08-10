مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين

خبرني - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ببيان أعضاء مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية، والهجمات التي استهدفت سفنا تجارية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة الحوثيين.

وأدان البديوي في بيان "بأشد العبارات" الهجمات الحوثية المتكررة ضد السعودية منذ 13 تموز، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما أدان الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز، محذرا من أن تهديد الملاحة البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام للمجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لمحاسبة الحوثيين ووقف الهجمات "بشكل فوري وعاجل".

وأكد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع السعودية في مواجهة ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.