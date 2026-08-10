وفيات الأردن.. الاثنين 10-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 10-8-2026:
- أدم أكرم عبدالرحمن
- أميمه غيضان المعاني
- جمال كمال عبدالجليل عايش
- حامد محمد عبد طرايره
- حامد محمد احمد سلامه
- ختام عبدالرحمن علي ضبعان
- رهف ناصر سليمان الرواشدة
- سارة عبدالرحمن الفودة
- طالب حسن العلي
- عبدالوهاب عبدالمهدي الكساسبة
- عثمان اسماعيل ابو الضبعات
- عزمي اسماعيل مطير
- علي صلاح عامر
- عواطف صالح عطالله القروم
- فادي الشبار
- فهد احمد الرويضان
- فوزية عطية القطيفان
- متولى سمير رزق
- محمد حسن عبدالله القادري
- محمد خليل حسن عقيلان
- محمد عارف الهندي
- محمد احمد علي ابو شقرا
- محمد ادعيس
- موسى أحمد حسن حميدات
- ميرفت غازي يوسف الجعبري
- ميرڤت برهان محمد عويس
- نبيل السباعنه
- نجيله سلامه الضرابعه
- نصرة احمد حسين العوادين
- نعيم على عبدالهادي الرواشدة
- نعيمه سالم المستريحي
- نواف محمد إبراهيم بني يونس
- هيثم محمد فكري الكيلاني
- وردة عقلة الجراروة
- وسيم زكريا القصراوي التميمي
- يوسف عيد داود
- يوسف محمد سعيد رجوب
إنا لله وإنا اليه راجعون.