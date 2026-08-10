وفيات الأردن.. الاثنين 10-8-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 10-8-2026:

- أدم أكرم عبدالرحمن

- أميمه غيضان المعاني

- جمال كمال عبدالجليل عايش

- حامد محمد عبد طرايره

- حامد محمد احمد سلامه

- ختام عبدالرحمن علي ضبعان

- رهف ناصر سليمان الرواشدة

- سارة عبدالرحمن الفودة

- طالب حسن العلي

- عبدالوهاب عبدالمهدي الكساسبة

- عثمان اسماعيل ابو الضبعات

- عزمي اسماعيل مطير

- علي صلاح عامر

- عواطف صالح عطالله القروم

- فادي الشبار

- فهد احمد الرويضان

- فوزية عطية القطيفان

- متولى سمير رزق

- محمد حسن عبدالله القادري

- محمد خليل حسن عقيلان

- محمد عارف الهندي

- محمد احمد علي ابو شقرا

- محمد ادعيس

- موسى أحمد حسن حميدات

- ميرفت غازي يوسف الجعبري

- ميرڤت برهان محمد عويس

- نبيل السباعنه

- نجيله سلامه الضرابعه

- نصرة احمد حسين العوادين

- نعيم على عبدالهادي الرواشدة

- نعيمه سالم المستريحي

- نواف محمد إبراهيم بني يونس

- هيثم محمد فكري الكيلاني

- وردة عقلة الجراروة

- وسيم زكريا القصراوي التميمي

- يوسف عيد داود

- يوسف محمد سعيد رجوب

إنا لله وإنا اليه راجعون.