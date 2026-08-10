الشيخ البري يدعو إلى احتفالات التوجيهي دون إطلاق العيارات النارية أو إغلاق للطرق

خبرني - دعا الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض، ذوي طلبة الثانوية العامة الناجحين إلى الاحتفال بنتائج أبنائهم بعيدًا عن الممارسات التي قد تزعج الآخرين أو تعرض سلامتهم للخطر.

وقال الشيخ البري، في رسالة نشرها بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، إن النجاح مناسبة فرح عامة للأسرة الأردنية، متمنيًا للطلبة الناجحين التوفيق ومواصلة مسيرتهم التعليمية ونيل الشهادات العليا.

وأكد الشيخ البري.. أهمية أن تكون الاحتفالات بعيدة عن إزعاج المواطنين، داعيًا إلى تجنب إطلاق الأبواق والزوامير بشكل مفرط، وإغلاق الشوارع، وإطلاق العيارات النارية أو الألعاب النارية المزعجة من أجل سلامة الجميع.

وشدد الشيخ البري على أن الفرح يمكن أن يكون جماعيًا وآمنًا من دون التسبب بالأذى أو الإزعاج للآخرين، داعيًا الجميع إلى مراعاة مشاعر وحقوق المواطنين في مختلف المناطق.

وتأتي الدعوة بالتزامن مع استعدادات الأسر الأردنية لاستقبال نتائج الثانوية العامة، وما يرافقها عادة من احتفالات ومواكب في عدد من المناطق.