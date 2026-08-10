*
الاثنين: 10 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • عيون و آذان
  • الشيخ البري يدعو إلى احتفالات التوجيهي دون إطلاق العيارات النارية أو إغلاق للطرق

الشيخ البري يدعو إلى احتفالات التوجيهي دون إطلاق العيارات النارية أو إغلاق للطرق

  • 10 أغسطس 2026
  • 10:44
الشيخ البري يدعو إلى احتفالات التوجيهي دون إطلاق العيارات النارية أو إغلاق للطرق

خبرني - دعا الشيخ محمد فنيخر البري ابو رياض، ذوي طلبة الثانوية العامة الناجحين إلى الاحتفال بنتائج أبنائهم بعيدًا عن الممارسات التي قد تزعج الآخرين أو تعرض سلامتهم للخطر.

وقال الشيخ البري، في رسالة نشرها بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، إن النجاح مناسبة فرح عامة للأسرة الأردنية، متمنيًا للطلبة الناجحين التوفيق ومواصلة مسيرتهم التعليمية ونيل الشهادات العليا.

وأكد الشيخ البري.. أهمية أن تكون الاحتفالات بعيدة عن إزعاج المواطنين، داعيًا إلى تجنب إطلاق الأبواق والزوامير بشكل مفرط، وإغلاق الشوارع، وإطلاق العيارات النارية أو الألعاب النارية المزعجة من أجل سلامة الجميع.

وشدد الشيخ البري على أن الفرح يمكن أن يكون جماعيًا وآمنًا من دون التسبب بالأذى أو الإزعاج للآخرين، داعيًا الجميع إلى مراعاة مشاعر وحقوق المواطنين في مختلف المناطق.

وتأتي الدعوة بالتزامن مع استعدادات الأسر الأردنية لاستقبال نتائج الثانوية العامة، وما يرافقها عادة من احتفالات ومواكب في عدد من المناطق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سفارة باكستان في عمّان تحيي يوم استحصال كشمير وتؤكد دعم حق الشعب الكشميري في تقرير المصير
سفارة باكستان في عمّان تحيي يوم استحصال كشمير وتؤكد دعم حق الشعب الكشميري في ...
  • 2026-08-09 20:07
مجلس نقابة المهندسين يلتقي رؤساء فروع النقابة بالمحافظات في عجلون
مجلس نقابة المهندسين يلتقي رؤساء فروع النقابة بالمحافظات في عجلون
  • 2026-08-09 10:10
الدلابيح رئيسًا لـ«إعمار جرش» بالتزكية.. ومجلس جديد يضع التنمية في صدارة المرحلة المقبلة
الدلابيح رئيسًا لـ«إعمار جرش» بالتزكية.. ومجلس جديد يضع التنمية في صدارة المر...
  • 2026-08-09 00:26
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية
  • 2026-08-08 21:37
تمديد إغلاق مكتب أحوال وجوازات جنوب عمّان
تمديد إغلاق مكتب أحوال وجوازات جنوب عمّان
  • 2026-08-08 15:16
طالبة أردنية تؤلف كتابًا يوثق تاريخ العرب والمسلمين
طالبة أردنية تؤلف كتابًا يوثق تاريخ العرب والمسلمين
  • 2026-08-08 10:50