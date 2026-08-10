فواز الزعبي يوضح حقيقة فيديو متداول ويؤكد ملاحقة ناشريه قضائياً

خبرني - قال النائب السابق فواز الزعبي، اليوم الاثنين، إن مقطع الفيديو المتداول أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد المواطنين خلال احتفال رعاه رئيس الديوان الملكي "مدبلج وغير واقعي وعارٍ تماماً عن الصحة"، مؤكداً أن رئيس الديوان صافح جميع الحضور.

وأوضح الزعبي أن المواطن الذي ظهر في المقطع هو أيمن الزعبي، أحد أبناء عمومته، وكان يسعى إلى متابعة طلب يتعلق براتب من صندوق المعونة الوطنية، مشيراً إلى أنه سبق أن تابع قضيته مع وزيرة التنمية الاجتماعية.

وأضاف أن المواطن حاول خلال الاحتفال الحديث مع رئيس الديوان الملكي بشأن قضيته، مؤكداً أن تدخله لم يكن بهدف منعه من السلام على رئيس الديوان أو إبعاده عنه.

وبحسب الزعبي، صدرت توجيهات بمتابعة قضية المواطن، مشيراً إلى وجود متابعة رسمية مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بطلبه وفق الأطر المعمول بها.

وشكك الزعبي في الدوافع وراء تداول المقطع بالصورة التي ظهر بها، معلناً تحريك نحو 86 قضية بحق مواقع إخبارية ومعلقين على منصات التواصل الاجتماعي أمام وحدة الجرائم الإلكترونية، وتكليف أربعة محامين بمتابعتها، على خلفية ما اعتبره إساءة ونشراً للفتنة والمساس بالعشائر الأردنية والنسيج الوطني.

وانتقد الزعبي بعض المواقع والقائمين عليها، واصفاً إياهم بـ"أصحاب الإعلام المريض"، وقال: "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاقد وظالم يريد الفتنة".

وشدد الزعبي على أن ما وصفها بحملات الإساءة لن تنال من تماسك المجتمع الأردني ومؤسساته، مؤكداً حرصه على "جبر خواطر الناس" وعدم الإساءة إلى المواطن الذي ظهر في المقطع.