الأمن العام يتوعد مطلقي النار تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

خبرني - شددت مديرية الأمن العام، على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت المديرية أن إطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات يشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين وسلامتهم، داعية إلى تجنب هذا السلوك والتعبير عن الفرح بوسائل آمنة ومسؤولة.

وأعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الاثنين، من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية، ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

وفي الجانب المروري، تعزز الإدارات المرورية انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة، بهدف تنظيم السير وضبط المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات، وخروج الأشخاص من المركبات أثناء سيرها، إضافة إلى مواكب المركبات التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد، في تصريحات لـ"المملكة"، إن مديرية الأمن العام أنهت استعداداتها ووضعت خطة أمنية ومرورية شاملة للتعامل مع الاحتفالات التي ستعقب إعلان نتائج التوجيهي.

وأضاف الرشيد أن استلام الواجب سيبدأ قبل إعلان النتائج، مع الانتشار الأمني الكامل في جميع المواقع التي اعتادت الأجهزة الأمنية أن تشهد بعض الممارسات غير الحضارية خلال الاحتفالات.

وأشار إلى أن نتائج التعامل مع الاحتفالات خلال الفترات السابقة أظهرت "مرحلة من النضج الاحتفالي" تمثلت بممارسات إيجابية واحتفالات واعية، مؤكدا أن الأردنيين أثبتوا قدرتهم على تحويل لحظات الفرح إلى لوحة حضارية تعكس صورة المجتمع الأردني.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بهذه المناسبة بروح المسؤولية والوعي، والابتعاد عن الممارسات السلبية التي قد تعكر فرحة الآخرين أو تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل شريكا أساسيا في إنجاح الجهود الأمنية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الاثنين الموافق، مؤتمرا صحفيا في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، وأسماء الطلبة الأوائل.

وقررت الوزارة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر، الاثنين الموافق 10 آب.

وبيّنت الوزارة؛ إن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني (tawjihi.jo).