خبرني - خطف مدافع نادي سبارتاك كوستروما نادر محمدي الأنظار بعد تنفيذه رمية تماس مذهلة بحركة بهلوانية، أسفرت عن هدف الفوز الحاسم لفريقه أمام إس كيه إيه خاباروفسك 3-1 في منافسات دوري الدرجة الثانية الروسي.

مع تقدم فريقه 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة، نفذ اللاعب الإيراني رمية تماس طويلة حاسمة، وهي حركة اشتهر بها الإستوني ريستو كالاستي والإنجليزي ستيف واتسون في التسعينيات.



ومع سقوط هذه الرمية المتقنة، سدد الروسي سيرغي بوغرييف رأسية لا تُصد في شباك حارس مرمى خاباروفسك محرزا الهدف الثالث.

وتحولت اللقطة النادرة إلى مادة دسمة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المدافع نادر محمدي (29 عاما) وهو ينفذ اللقطة البهلوانية التي جعلت الكرة تقطع مسافة طويلة جدا وتصل كقذيفة مباشرة إلى عمق منطقة جزاء الخصم، عجزت الدفاعات عن التعامل معها لتسكن الشباك.

وتُعد هذه التقنية الاستثنائية علامة مسجلة باسم المدافع الإيراني الذي يمتلك تاريخا طويلا في تحويل رميات التماس التقليدية إلى كرات عرضية فائقة الخطورة، مما يمنح فريقه دائما ميزة هجومية غير تقليدية تشبه الركلات الركنية.