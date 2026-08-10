الأردن.. التربية تحذر من خدعة تعديل علامات التوجيهي

خبرني - حذرت وزارة التربية والتعليم المواطنين وطلبة الثانوية العامة من التعامل مع صفحات وحسابات وهمية على تطبيق "تيليغرام"، تدّعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ورفع العلامات، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات احتيالية ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت الوزارة أن إجراءاتها المتعلقة بحماية نتائج الطلبة والبيانات المرتبطة بها والوصول إليها وتصويبها مؤمّنة ومحكمة، وأن عمليات إدخال العلامات وتدقيقها واعتمادها وتصويب أي خطأ فيها تخضع لإجراءات رسمية ورقابية محددة وواضحة، ولا يمكن تعديل أي نتيجة لأي طالب أو تغييرها من خلال أي جهة أو شخص خارج الأطر والإجراءات المعتمدة في الوزارة.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الاستجابة لهذه الصفحات أو تزويدها بأي بيانات شخصية أو معلومات تتعلق بنتائج الطلبة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى الأشخاص القائمين عليها، مؤكدة أن من يقف وراء هذه الصفحات يستغل قلق الطلبة وذويهم لتحقيق مكاسب مالية بطرق احتيالية.

وأشارت الوزارة إلى أنها، وبالتعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تتابع هذه الصفحات والحسابات الوهمية، وستعمل على تحديد هوية القائمين عليها واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقًا للتشريعات النافذة.

وشددت الوزارة على أن النتائج الرسمية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تعلن حصرًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات إلى أي معلومات أو عروض تصدر عن صفحات أو جهات غير رسمية.

كما دعت المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المحاولات الاحتيالية إلى الإبلاغ عنها للجهات المختصة، وعدم التفاعل معها أو إعادة نشر محتواها.