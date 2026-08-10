ارتفاع الضغط ليس حالة يمكن تحملها.. طبيب يكشف المخاطر الخفية

خبرني - أفاد الدكتور مكسيم ياروفوي، كبير المحللين في مختبر الطب الباطني رقم 2 بجامعة بيروغوف، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وأمراض خطيرة أخرى.

لذلك، يؤكد أن تجاهل ارتفاع ضغط الدم قد يشكل تهديدا للحياة، مشيرا إلى أن كثيرا من المرضى يعتقدون خطأ أنه يمكن "تحمل" ارتفاع مستوياته دون علاج.

وقال: "يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشارا في العالم، وغالبا ما يصيب كبار السن. لكن أي شخص تكون لديه قراءة ضغط دم أعلى من 140/90 ملم زئبقي يجب أن يستشير الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة. كما ينبغي لجميع المرضى الذين شُخّصت إصابتهم بارتفاع ضغط الدم الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة لهم. ويعتقد كثيرون خطأ أنه يمكن التعايش مع ارتفاع الضغط، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح تماما، لأنه يمثل عامل خطر للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما فيها احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية الحادة."

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من العلاج هو الحفاظ على ضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية باستخدام الأدوية المناسبة.

ووفقا له، عند تشخيص ارتفاع شديد في ضغط الدم، يجب تجنب العلاج الذاتي أو تناول أدوية خافضة للضغط سريعة المفعول دون استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.