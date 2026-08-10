مليون مشاهدة في ساعات.. حقيقة تعزية رونالدو لميسي بوفاة والده

خبرني - توفي خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله عن عمر 68 عاما، بعد معاناة مع أزمة صحية كانت العائلة قد حرصت على إبقائها بعيدا عن وسائل الإعلام.

وعاد ليونيل ميسي إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية للمشاركة في مراسم تشييع والده، برفقة زوجته أنتونيلا وأطفالهما، وسط حالة من الحزن والتعاطف في الأوساط الرياضية العالمية.

كما حرص نادي إنتر ميامي وزملاء ميسي على تكريمه، في الوقت الذي غاب فيه اللاعب عن مباراة فريقه الأخيرة بسبب وفاة والده.

ومع انتشار خبر الوفاة، اتجهت الأنظار سريعا إلى كريستيانو رونالدو، المنافس التاريخي لميسي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان النجم البرتغالي قد تواصل مع منافسه السابق لتقديم واجب العزاء.

خلال الساعات الماضية، انتشر على منصة "إكس" منشور يزعم أن رونالدو اتصل بميسي هاتفيا بعد وفاة والده، وأنه وجه إليه كلمات مؤثرة تحدث فيها عن صعوبة فقدان الأب وضرورة التماسك من أجل العائلة.

وحصد المنشور مئات الآلاف من المشاهدات، قبل أن يبدأ مستخدمون في التشكيك في صحة التصريح المنسوب إلى قائد المنتخب البرتغالي.

ولا توجد، حتى الآن، أي إفادة رسمية أو تغطية من وسائل إعلام رياضية موثوقة تؤكد أن رونالدو أدلى بهذه الكلمات أو أجرى اتصالا هاتفيا بميسي.

وبالتالي، فإن نقل التصريح على أنه صادر بالفعل عن رونالدو سيكون مضللا، والأدق وصفه بأنه اقتباس متداول غير موثق.

ولم تتوقف الشائعات عند رونالدو، إذ انتشر مقطع فيديو لجورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي، رافقته منشورات تزعم أنها تحدثت خلاله عن وفاة خورخي ميسي.

وادعت المنشورات أن جورجينا أخبرت رونالدو بالخبر وأنه كان ينوي التواصل مع ميسي وعائلته، كما زعمت أنها تحدثت بنفسها مع أنطونيلا روكوزو لتقديم التعازي.

لكن مراجعة المقطع المتداول لا تظهر أي حديث من جورجينا عن وفاة والد ميسي، ما يجعل النص المرافق للفيديو مفصولا عن محتواه الحقيقي.

بمعنى آخر، الفيديو موجود، لكن الكلام المنسوب إلى جورجينا بشأن ميسي وعائلته ليس جزءا مما تقوله في المقطع.

وزادت القصة غرابة بسبب تزامنها مع موجة شائعات واسعة حول الحياة الشخصية لرونالدو وجورجينا.

فخلال الأيام الماضية، انتشرت معلومات تفيد بأن الثنائي سيقيم حفل زفاف في ماديرا، ما دفع أعدادا من المشجعين ووسائل الإعلام إلى التجمع أمام كاتدرائية فونشال انتظارا لمراسم الزفاف.

لكن رونالدو وجورجينا لم يظهرا هناك، واتضح أن الزفاف المتوقع لم يحدث، بينما ظهرت جورجينا في مقطع عادي بملابس رياضية، الأمر الذي زاد من حالة الارتباك لدى المتابعين.

كما أفادت تقارير بأن حفل زفاف زوجين آخرين أقيم في الكاتدرائية نفسها تضرر من تجمع الجماهير التي كانت تنتظر رونالدو وجورجينا.