أثناء وجود ترمب.. اعتراض طائرتين اقتربتا من نادي الغولف

خبرني - اعترضت مقاتلات أمريكية طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة عندما اقتربتا من موقع يوجد به الرئيس دونالد ترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، بحسب الجيش وتقارير إعلامية.

وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أمريكا (نوراد) أن مقاتلات من طراز "إف-16" اعترضت الطائرتين أمس الأحد ورافقتهما بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور.



ولم تفصح "نوراد" عن عدد المقاتلات المشاركة، ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرتين اللتين انتهكتا الحظر، كما أحجمت عن الإفصاح عما إذا كان ما جرى هو نتيجة خطأ فحسب، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الطيران الاتحادية (إف إيه إيه) لاتخاذ القرار.

وذكرت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الغولف الخاص بترمب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.

من جهتها أفادت وكالة رويترز، أن الطائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في أثناء حضور ترمب بطولة في ناديه للغولف.

ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يوجد فيها الرؤساء الأمريكيون لأسباب أمنية.

وحثت نوراد الطيارين على مراجعة إدارة الطيران الاتحادية للبقاء على اطلاع دائم بشأن القيود المؤقتة على المجال الجوي.