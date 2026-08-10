الأردن.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة.

وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤكد إحباط هذه المحاولة يقظة وحدات حرس الحدود وجاهزيتها للتعامل مع مختلف أساليب التهريب، مهما تطورت وسائلها أو تغيرت طرق تنفيذها. كما تؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها لن تسمح بتحويل حدود المملكة إلى ساحة للتهريب أو العبث بأمنها، وستتعامل بكل حزم وقوة مع أي محاولة تستهدف أمن الوطن وسلامة أراضيه.