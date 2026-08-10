إصابة فلسطيني واعتقال 15 خلال اقتحامات الاحتلال في نابلس وبيت لحم

خبرني - أصيب فلسطيني بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت خلالها 5 فلسطينيين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 10 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية واد فوكين غرب بيت لحم، وداهمت منزل الفلسطيني عادل محمد يوسف الحروب، وأجبرت أفراد أسرته على إخلائه، طوال فترة المداهمة.

كما اقتحمت تلك القوات منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، وبلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة شرق المحافظة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.