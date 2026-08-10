جريمة مروعة تهز التجمع الخامس.. جثث أسرة كاملة داخل سيارة

خبرني - شهدت منطقة التجمع الخامس في القاهرة جريمة قتل مروعة، أسفرت عن مصرع أسرة بكاملها، بعد أن أقدم المتهم، وفقًا للتحريات الأولية، على قتل الأب وزوجته وابنتيهما، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين رب الأسرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثامين سيدة وابنتيها داخل سيارة بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتبدأ في إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.



ليتبين لاحقاً أن الضحايا أفراد أسرة مكونة من الأب والأم وابنتين، إثر العثور على جثمان الأب مصابًا بطلق ناري.

خلافات مالية

كما كشفت التحريات الأولية وجود خلافات مالية سابقة بين رب الأسرة وأحد الأشخاص، على خلفية معاملات وشراكة مالية بين الطرفين، ما دفع المتهم إلى قتل الأب أولاً وإخفاء جثته، قبل استدراج بقية أفراد الأسرة بزعم معرفة تواجد الوالد.

في حين أكد جيران العائلة لصحيفة "المصري اليوم" أنه "لم تكن هناك خلافات بين العائلة وأي أحد". وقالوا "عمرنا ما سمعنا لهم حس".



هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة وملابسات الجريمة، إلى جانب تحديد التسلسل الزمني للأحداث والوقوف على كيفية تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكابها.

كما تباشر جهات التحقيق المختصة أعمالها، من خلال فحص الأدلة وسماع أقوال الشهود والمحيطين بالأسرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة ودوافع ارتكابها.