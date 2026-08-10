النفط يصعد مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الاثنين؛ مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، إذ قالت إيران، إن الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة في مراحله النهائية، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال مطالبة بتلبية شروط أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.44% إلى 84.79 دولارا بحلول الساعة 22:06 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.08% إلى 79.29 دولارا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال الأحد، إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء.

وأوردت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن عراقجي، أنه لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأميركية للاتفاق المؤقت مستمرة.

وأشار عراقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي؛ وهي في مراحلها النهائية.

وأكد أن المسارات القديمة بمضيق هرمز ستستبدل بمسارات جديدة في المفاوضات مع عُمان، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون على الخرائط.

وأوضح عراقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز؛ لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى.

وأكد الحرس الثوري أن إيران ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة "كل" شروطها.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، وأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبره، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تثق بهذه التعهدات قبل اختبارها على أرض الواقع.

وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن تتضمن التزام إيران بعدم إطلاق النار، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ألغام زرعتها إيران في المضيق خلال بداية الحرب، وأن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء نظام ملاحة آمن.

من جهتها، قالت سلطنة عُمان، إن المفاوضات المتعلقة بترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تجري في أجواء "إيجابية وبناءة" داعية إلى تجنب أي أعمال من شأنها التأثير في المفاوضات والتقدم المحرز فيها.