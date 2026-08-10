الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 7 أسابيع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الاثنين؛ مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح، بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4322.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 17 حزيران الجمعة، بعد صدور بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4381.60 دولارا الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف على نحو غير متوقع في تموز، بينما جرى تعديل أرقام الوظائف المعلنة سابقا للشهرين الماضيين بخفض حاد.

وعكست أسواق العقود الآجلة بعد ذلك احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 15 و16 أيلول، من احتمال يفوق 50% إلى احتمال أدنى من ذلك.

ويجعل انخفاض أسعار الفائدة الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ إن المعدن النفيس لا يدر عائدا.

وتشمل البيانات الأميركية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين الخميس.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها تقترب من اتفاق نهائي مع عُمان لتحديد ممرات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها جددت القول، إن على الولايات المتحدة تلبية عدة شروط قبل إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 63.45 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1742.50 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1% إلى 1362.97 دولارا.