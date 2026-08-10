خبرني - أتاحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 عبر تطبيق "سند"، فور إعلانها رسميا الاثنين.

وقالت الوزارة، إن الطلبة الذين فعّلوا هويتهم الرقمية على تطبيق "سند" سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم مباشرة عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، دون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو تاريخ الميلاد.

وأضافت أن التطبيق يتيح أيضا الاستعلام عن نتيجة أي طالب من خلال خدمة "الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة"، باستخدام رقم الجلوس وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر عند الساعة الرابعة من مساء الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج (tawjihi.jo).

وتعقد الوزارة عند الساعة الخامسة مساء الاثنين مؤتمرا صحفيا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني، للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل.