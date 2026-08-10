قبيل إعلان نتائج التوجيهي.. الأمن العام يعزز انتشاره ويشدد الرقابة على الطرق

خبرني - أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الاثنين، من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة، وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية، ضمن تنسيق متكامل بين مختلف الوحدات والتشكيلات المختصة للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة.

وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، نظرا لما يشكله هذا السلوك من خطر مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم.

وفي الجانب المروري، تعزز الإدارات المرورية انتشار كوادرها على الطرق الرئيسية والمواقع المتوقع أن تشهد كثافة في الحركة، بهدف تنظيم السير وضبط المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها القيادة المتهورة والاستعراض بالمركبات، وخروج الأشخاص من المركبات أثناء سيرها، إضافة إلى مواكب المركبات التي تعيق حركة السير وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد، في تصريحات لـ"المملكة"، إن مديرية الأمن العام أنهت استعداداتها ووضعت خطة أمنية ومرورية شاملة للتعامل مع الاحتفالات التي ستعقب إعلان نتائج التوجيهي.

وأضاف الرشيد أن استلام الواجب سيبدأ قبل إعلان النتائج، مع الانتشار الأمني الكامل في جميع المواقع التي اعتادت الأجهزة الأمنية أن تشهد بعض الممارسات غير الحضارية خلال الاحتفالات.

وأشار إلى أن نتائج التعامل مع الاحتفالات خلال الفترات السابقة أظهرت "مرحلة من النضج الاحتفالي" تمثلت بممارسات إيجابية واحتفالات واعية، مؤكدا أن الأردنيين أثبتوا قدرتهم على تحويل لحظات الفرح إلى لوحة حضارية تعكس صورة المجتمع الأردني.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاحتفال بهذه المناسبة بروح المسؤولية والوعي، والابتعاد عن الممارسات السلبية التي قد تعكر فرحة الآخرين أو تعرض سلامتهم للخطر، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل شريكا أساسيا في إنجاح الجهود الأمنية والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.