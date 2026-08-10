الأردن.. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

خبرني - ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويسود طقس حار في أغلب المناطق، فيما يكون حاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران، وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 37 و25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 و23، وفي المرتفعات الشمالية 32 و21، وفي مرتفعات الشراة 33 و20، وفي مناطق البادية 40 و26، وفي مناطق السهول 37 و24، وفي الأغوار الشمالية 42 و29، وفي الأغوار الجنوبية 44 و32، وفي البحر الميت 43 و30، وفي خليج العقبة 42 و31 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الثلاثاء حاراً في أغلب المناطق، وحاراً جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء، ومثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الخميس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.