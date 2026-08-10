معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 تواصل فعالياتها في جرش 

خبرني - انطلقت في مركز شباب وشابات سوف، اليوم الاحد فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات ومعسكر الكشافة والمرشدات في مركز شباب وشابات النسيم اللذان تنفذهما وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، تحت شعار “الاستقلال 80” بمشاركة 80 شاب.

حيث ينقذ معسكر سواعد الانقاذ بالشراكة مع مديرية الأمن العام / الدفاع المدني وينفذ معسكر الكشافة والمرشدات بالشراكة مع قادة وزارة الشباب.

ويهدف معسكر سواعد الانقاذ إلى تنمية قدرات المشاركين في مجال الإسعاف والإنقاذ، وتعزيز جاهزيتهم للاستجابة للطوارئ، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس وإدارة فرق تطوعية تسهم في دعم جهود إدارة الأزمات والكوارث وخدمة المجتمع.

ويشمل المعسكر تطبيقات عملية على استخدام طفايات الحريق وأدوات السلامة العامة، وتنفيذ خطط الإخلاء واستخدام مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، إلى جانب محاكاة ميدانية للتعامل مع حادث طارئ يجمع بين الإسعاف والإخلاء والإطفاء، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوعية تعزز روح المسؤولية والعمل الجماعي لدى المشاركين.

ويهدف معسكر الكشافة والمرشدات إلى المساهمة في صقل شخصيات الشباب وإعدادهم كمواطنين صالحين من خلال عناصر الطريقة الكشفية والتركيز على قيم الوعد والقانون الكشفي والإرشادي وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وتضمنت فعاليات المعسكر تدريبات كشفية وإرشادية اشتملت على مهارات القيادة والعمل بروح الفريق والانضباط، إلى جانب عدد من الأنشطة الهادفة إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم