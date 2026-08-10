لماذا تخلّى نجل زين الدين زيدان عن لقب والده واكتفى باسم إلياس؟

خبرني - خطف إلياس زيدان، النجل الرابع للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، الأنظار في ظهوره الأول بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما لعب دورا بارزا في فوز ريد ستار على نانت في الجولة الافتتاحية للموسم.

وشارك إلياس، البالغ من العمر 20 عاما، أساسيا في قلب دفاع ريد ستار وقدم أداء قويا اتسم بالثقة والدقة، قبل أن يتوج ظهوره الأول بتمريرة حاسمة بالرأس أسفرت عن هدف سجله كيفن كابرال في الدقيقة 66.

وانضم إلياس إلى ريد ستار خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ريال بيتيس الإسباني، ليخوض أول تجربة له في كرة القدم الفرنسية، بعدما تدرج في أكاديمية ريال مدريد وانتقل إلى ريال بيتيس عام 2024، حيث لعب بشكل أساسي مع الفريق الرديف دون أن يشارك مع الفريق الأول.

هوية كروية جديدة

في خطوة مدروسة لحمايته من ثقل الإرث العائلي، استقر المدافع الشاب البالغ من العمر 20 عاما على ارتداء القميص رقم 15 حاملا اسم "إلياز" (Elyaz) بدلا من لقبه العائلي الشهير.

تشير صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) إلى أن ما قام به يُعد خطوة رمزية وفنية تعكس رغبته في بناء مسيرته الاحترافية الخاصة، والهروب من الأضواء المسلطة عليه كونه الابن الرابع لمدرب المنتخب الفرنسي الجديد.

وتسعى إدارة النادي المتمركز في منطقة سين سان دوني إلى فرض جدار من السرية والصمت حول اللاعب، حيث تعمد المدرب داميان بيرينيل عدم ذكر اسم زيدان في مؤتمراته الصحفية الأخيرة، مفضلا التركيز على الصفقات الأخرى مثل الحارس يانيس بنشووش.

ويمثل القميص الذي يحمل اسم "إلياز" أداة حماية تكتيكية وإعلامية تضمن صون خصوصية اللاعب داخل وخارج غرفة الملابس، وتمنع الفضول الجماهيري المحيط بوصوله من التأثير على تركيزه التام في المستطيل الأخضر.