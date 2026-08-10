مبابي ينهي أبرز الشراكات في تاريخ كرة القدم الحديثة

خبرني - قطع نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، علاقته مع شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية، منهيا بذلك شراكته مع العلامة التجارية التي رعته منذ أن كان في الثامنة من عمره.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo)، نقلا عن الصحافة الفرنسية، سيوقع المهاجم الفرنسي عقدا مع شركة جديدة مقابل مبلغ ضخم.