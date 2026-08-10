كأس السوبر الأوروبي 2026 .. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

خبرني - يستعد بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لمواجهة بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في نهائي كأس السوبر الأوروبي لموسم 2026-2027، في مباراة يترقبها عشاق الكرة الأوروبية بوصفها الافتتاحية الرسمية للموسم الجديد.

ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي إلى تحقيق إنجاز نادر بالاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وهو أمر لم يتمكن من تحقيقه في العصر الحديث سوى ريال مدريد في موسمي 2016 و2017. الفريق الباريسي كان قد تغلب على توتنهام بركلات الترجيح في نسخة الموسم الماضي بمدينة أوديني الإيطالية.

في المقابل، يدخل أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري هذه المواجهة وهو لا يزال يعيش أجواء الفرحة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورغ في إسطنبول. ويأمل النادي الإنجليزي تكرار إنجازه التاريخي عندما فاز بكأس السوبر الأوروبي عام 1983 على حساب برشلونة بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

موعد السوبر الأوروبي

سيلتقي باريس سان جيرمان وأستون فيلا -يوم الأربعاء المقبل- (12/8/2026) في ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا الذي يتسع لـ30 ألف متفرج.

وسبق أن استضاف هذا الملعب مباريات دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا عام 2008 إضافة إلى مباريات الدوري الأوروبي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (22:00) العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعاصمة الأردنية عمان، الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الـ11 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي

beIN SPORTS 1 (بي إن سبورتس 1)

beIN SPORTS 2 (بي إن سبورتس 2)

لقاء سابق مثير بين الفريقين

الفريقان التقيا مرة واحدة فقط من قبل، وكانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، حين خرج سان جيرمان فائزا بصعوبة بمجموع 5-4، بعدما كاد فيلا يقلب تأخره بأربعة أهداف في اللقاء الثاني. ونظراً لأسلوب اللعب الهجومي الذي يعتمده كل من إنريكي وإيمري، يُتوقع أن تشهد مواجهة سالزبورغ إثارة مماثلة.

الحكم الصومالي ..

سيدير المباراة الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي كان مرشحا للمشاركة في كأس العالم 2026، لكن السلطات الأمريكية منعته من الدخول. كان أرتان يحمل جواز سفر دبلوماسيا وتأشيرة دخول واحدة إلى الولايات المتحدة، لكنه مع ذلك مُنع من دخول البلاد.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن قرار تعيين أرتان اتُّخذ بعد مناقشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

حصل أرتان على لقب أفضل حكم أفريقي عام 2025، وكان من المقرر أن يكون أول حكم صومالي في نهائيات كأس العالم.

التشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان: سافونوف؛ زابارني، ماركينيوس، فيليان باتشو، نونو مينديز؛ جواو نيفيش، فيتينيا، درو فرنانديز؛ مباي، مايولو، كفاراتسخيليا.

أستون فيلا: بيزو؛ كاش، كونسا، باو توريس، ماتسن؛ جواو غوميز، كامارا؛ ماكغين، بوينديا، غارناتشو؛ واتكينز.