كيف تربي رجلا يحترم النساء؟ الدرس الأول يبدأ من علاقته بأخته

خبرني - يتصور كثير من الآباء أن تعليم الأبناء احترام المرأة يبدأ في سن المراهقة أو مع بدء احتكاكهم بالمجتمع. لكن في الواقع فإن أول درس يتلقاه الطفل في هذا المجال يبدأ داخل المنزل، من خلال علاقته اليومية مع أخته. فاحترام خصوصيتها، وحقها في الرفض والاختيار، يساعده على فهم معنى "الحدود الشخصية" قبل أن يتعرف على المصطلح نفسه.
فالطفل الذي يعتاد دخول غرفة أخته دون استئذان، أو استخدام أغراضها، أو السخرية من مظهرها، قد يحمل هذه السلوكيات معه إلى علاقاته المستقبلية.
أما عندما يتعلم منذ الصغر أن أخته شخص مستقل له خصوصيته وقراراته التي يجب احترامها، فإنه يبني فهما صحيا للعلاقات، ويكون أكثر ميلا إلى التعامل مع النساء من منطلق الاحترام والمساواة، لا السيطرة أو الوصاية.
الحدود الشخصية أول درس في احترام الآخرين
لا تعني الحدود الشخصية أن يبتعد أفراد الأسرة بعضهم عن بعض، أو أن تقل مشاعر المودة بينهم، بل هي مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الإنسان بالآخرين، وتضمن لكل فرد مساحة آمنة من الخصوصية والاستقلال والاحترام، بغض النظر عن عمره أو صلة قرابته.
وتساعد هذه الحدود على بناء علاقات صحية ومتوازنة، لأنها توضح ما هو مقبول وما هو غير مقبول في تعامل الآخرين معنا.
وتوضح استشارية علم النفس في معهد صحة الطفل العقلية الأمريكي الدكتورة ستيفاني داود أن "الحدود تتعلق أساسا بفهم احتياجاتنا الخاصة واحترامها، وفهم احتياجات الآخرين واحترامها. ولكي ينجح ذلك، نحتاج إلى التركيز بشكل كبير على مساعدة الأطفال على تطوير قدر أكبر من التعاطف مع الآخرين والوعي الذاتي".
الاستئذان أول خطوة لفهم الحدود
قد تبدو عادة طرق الباب قبل دخول غرفة الأخت تفصيلة بسيطة، لكنها تعلّم الطفل أن لكل إنسان مساحة شخصية لا يجوز تجاوزها دون إذن. المسألة هنا لا تتعلق بحسن الخلق فقط، بل ترسخ فكرة أعمق: أن صلة القرابة والعيش تحت سقف واحد لا يُسقطان حق الفرد في خصوصيته.
لهذا، فإن تعليم الأطفال احترام الحدود الجسدية والشخصية منذ سن مبكرة يسهم في بناء علاقات قائمة على الاحترام، سواء داخل الأسرة أو في محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن تعليم الأطفال منذ سن مبكرة مفهوم "الاستقلالية الجسدية" واحترام حدود أجسادهم وحدود الآخرين، مثل طلب الإذن قبل اللمس واحترام رفض الآخرين، يساعدهم على فهم مفهوم الموافقة، ويعزز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، ويشجعهم على إبلاغ شخص بالغ موثوق إذا تعرضوا لموقف مريب.
أغراضها ليست ملكا مشتركا
في بعض البيوت، يُسمح للأطفال باستخدام مقتنيات إخوتهم دون استئذان، انطلاقا من فكرة أن "كل ما في المنزل ملك للجميع". ورغم أن تشجيع المشاركة قيمة تربوية مهمة، فإنه يختلف عن تجاهل الملكية الشخصية.
فالهاتف والملابس والأدوات الخاصة، وحتى المذكرات الشخصية، كلها ممتلكات تستحق الاحترام. وعندما يتعلم الطفل طلب الإذن قبل استخدامها، فإنه يدرك أن امتلاك شخص شيئا ما يمنحه حق تقرير كيفية استخدامه، ويتعلم في الوقت نفسه احترام حدود الآخرين والتعامل مع ممتلكاتهم بطريقة صحية ومسؤولة.
ولا يقتصر أثر هذه المهارة على الحياة داخل الأسرة، بل يمتد إلى احترام ممتلكات الزملاء والأصدقاء، ثم احترام قرارات الآخرين واختياراتهم وحدودهم الشخصية في مراحل لاحقة من الحياة.
علّمه أن كلمة "لا" تعني "لا"
من أهم الدروس التي ينبغي أن يتعلمها الطفل أن رفض أخته مشاركة شيء معها أو رغبتها في البقاء وحدها لا يعني أنها تسيء إليه، بل إنها تمارس حقا طبيعيا في تحديد حدودها الشخصية، وعندما يتقبل الطفل هذا الرفض دون غضب أو سخرية، فإنه يتدرب عمليا على احترام رغبات الآخرين وعدم الضغط عليهم لتغيير قراراتهم.
لا تجعل الأخ رقيبا على أخته
بدافع الحماية أو العادات الاجتماعية، تمنح بعض الأسر الابن دور مراقبة أخته أو التدخل في قراراتها، وهو ما قد يغرس لديه شعورا غير مقصود بأن له سلطة عليها لمجرد كونه ذكرا.
في دراسة أجراها باحثون من قسم علوم المجتمع والأسرة بجامعة تكساس تك في الولايات المتحدة، ونُشرت عام 2026 في مجلة "ذا فاملي جورنال"، أظهرت الدراسة أن تحميل أحد الأبناء دور الوالد أو الوصي قد يربك الأدوار داخل الأسرة ويؤثر في طبيعة العلاقة بين الأشقاء على المدى الطويل.
وتشير الدراسة إلى أن مسؤولية التربية ووضع القواعد تقع على عاتق الوالدين، بينما تقوم علاقة الإخوة على الدعم والاحترام والمساندة، لا على السلطة أو الوصاية.
لذلك، تقع مسؤولية وضع القواعد ومتابعة الأبناء على الوالدين، بينما تقوم علاقة الإخوة على النصح والاحترام لا الرقابة.
القدوة أقوى من النصائح
لا تكفي مطالبة الأب لابنه باحترام أخته أو النساء إذا كان سلوكه داخل المنزل يناقض ذلك، فطريقة تعامله مع الأم واحترامه لخصوصيتها ترسل رسائل تربوية صامتة يلتقطها الطفل ويحولها إلى سلوك في علاقاته المستقبلية.
ولأن الأطفال يتعلمون من ملاحظة تصرفات الكبار أكثر مما يتعلمون من التعليمات المباشرة، تبقى القدوة العملية الوسيلة الأكثر تأثيرا في غرس القيم، إذ إن رؤية هذه القيم تُمارَس يوميا داخل الأسرة أبلغ أثرا من أي نصيحة.
الاحترام لا يرتبط بالجنس
لا ينبغي أن ترتبط الخصوصية أو الاحترام بجنس الطفل، بل يجب أن يدرك جميع الأبناء أن لكل فرد داخل الأسرة الحق في حدوده الشخصية وخصوصيته.
فعندما يعتاد الطفل أن يستأذن قبل دخول غرفة أخيه كما يفعل مع أخته، ويحترم ممتلكات الجميع بالطريقة نفسها، يدرك أن الاحترام ليس امتيازا يُمنح لفئة دون أخرى، بل هو قيمة إنسانية تنطبق على الجميع.
كما أن معاملة الأبناء بمساواة في الحقوق والواجبات ترسخ لديهم أن الكرامة والخصوصية حق لكل فرد في الأسرة، ومع تكرار هذه الممارسات يتحول احترام الآخرين إلى جزء أصيل من شخصيتهم.
قد ينسى الطفل كثيرا من النصائح التي يسمعها، لكنه لن ينسى كيف تعاملت أسرته بالاحترام في حياتها اليومية. وربما يكون أفضل ما يقدمه الأبوان لابنهما ليس الحديث عن احترام النساء، بل تربيته منذ الصغر على احترام الحدود الشخصية لأقرب امرأة إليه، وهي أخته.