كيف تربي رجلا يحترم النساء؟ الدرس الأول يبدأ من علاقته بأخته

خبرني - يتصور كثير من الآباء أن تعليم الأبناء احترام المرأة يبدأ في سن المراهقة أو مع بدء احتكاكهم بالمجتمع. لكن في الواقع فإن أول درس يتلقاه الطفل في هذا المجال يبدأ داخل المنزل، من خلال علاقته اليومية مع أخته. فاحترام خصوصيتها، وحقها في الرفض والاختيار، يساعده على فهم معنى "الحدود الشخصية" قبل أن يتعرف على المصطلح نفسه.

فالطفل الذي يعتاد دخول غرفة أخته دون استئذان، أو استخدام أغراضها، أو السخرية من مظهرها، قد يحمل هذه السلوكيات معه إلى علاقاته المستقبلية.

أما عندما يتعلم منذ الصغر أن أخته شخص مستقل له خصوصيته وقراراته التي يجب احترامها، فإنه يبني فهما صحيا للعلاقات، ويكون أكثر ميلا إلى التعامل مع النساء من منطلق الاحترام والمساواة، لا السيطرة أو الوصاية.

الحدود الشخصية أول درس في احترام الآخرين

لا تعني الحدود الشخصية أن يبتعد أفراد الأسرة بعضهم عن بعض، أو أن تقل مشاعر المودة بينهم، بل هي مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الإنسان بالآخرين، وتضمن لكل فرد مساحة آمنة من الخصوصية والاستقلال والاحترام، بغض النظر عن عمره أو صلة قرابته.

وتساعد هذه الحدود على بناء علاقات صحية ومتوازنة، لأنها توضح ما هو مقبول وما هو غير مقبول في تعامل الآخرين معنا.

وتوضح استشارية علم النفس في معهد صحة الطفل العقلية الأمريكي الدكتورة ستيفاني داود أن "الحدود تتعلق أساسا بفهم احتياجاتنا الخاصة واحترامها، وفهم احتياجات الآخرين واحترامها. ولكي ينجح ذلك، نحتاج إلى التركيز بشكل كبير على مساعدة الأطفال على تطوير قدر أكبر من التعاطف مع الآخرين والوعي الذاتي".

الاستئذان أول خطوة لفهم الحدود

قد تبدو عادة طرق الباب قبل دخول غرفة الأخت تفصيلة بسيطة، لكنها تعلّم الطفل أن لكل إنسان مساحة شخصية لا يجوز تجاوزها دون إذن. المسألة هنا لا تتعلق بحسن الخلق فقط، بل ترسخ فكرة أعمق: أن صلة القرابة والعيش تحت سقف واحد لا يُسقطان حق الفرد في خصوصيته.

لهذا، فإن تعليم الأطفال احترام الحدود الجسدية والشخصية منذ سن مبكرة يسهم في بناء علاقات قائمة على الاحترام، سواء داخل الأسرة أو في محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن تعليم الأطفال منذ سن مبكرة مفهوم "الاستقلالية الجسدية" واحترام حدود أجسادهم وحدود الآخرين، مثل طلب الإذن قبل اللمس واحترام رفض الآخرين، يساعدهم على فهم مفهوم الموافقة، ويعزز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، ويشجعهم على إبلاغ شخص بالغ موثوق إذا تعرضوا لموقف مريب.