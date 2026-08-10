واقعة غريبة .. حادث سير بسبب مباراة في دوري الأوروغواي - فيديو

شهدت أوروغواي واقعة طريفة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تسببت كرة قدم "ضائعة" خارج أرضية الملعب في حادث سير على طريق سريع مجاور.

وحدثت الواقعة خلال مباراة من الدرجة الثانية للدوري الأوروغوياني، جمعت بين فريقي أوروغواي مونتيفيديو وبايسندو على ملعب "باركي كابورو". ففي الدقيقة 23 من اللقاء، سدد اللاعب ريتشارد نونيز -المنتمي إلى فريق أوروغواي مونتيفيديو- تسديدة طائشة خرجت من حدود الملعب لتهبط على الطريق السريع المجاور.

كاميرات المراقبة التي كانت تنقل المباراة رصدت مسار الكرة وهي تتدحرج على الطريق بعد ارتدادات عدة، قبل أن تصطدم بمقدمة إحدى السيارات. وأدى ذلك إلى توقف السيارة المفاجئ، مما اضطر السيارة التي تسير خلفها إلى استخدام المكابح، لتصطدم بها من الخلف شاحنة صغيرة سوداء اللون.

المقطع المصور للواقعة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وحتى الآن، لم يصدر عن الناديين المعنيين أي تعليق رسمي على الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا. كما لا تزال حصيلة الحادث غير واضحة بشكل كامل، إذ لم يُعرَف بعد إن كانت الأضرار قد اقتصرت على السيارات المتضررة ماديا فقط، أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تُظهرها الكاميرات.