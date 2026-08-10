بين ميسي ورونالدو وهالاند.. من يتصدر أعلى معدلات التهديف في العالم؟

خبرني - تشهد كرة القدم الحديثة مقارنات متواصلة بين المهاجمين واللاعبين الهجوميين بالاعتماد على مختلف الإحصائيات، من الأهداف المتوقعة إلى معدلات الضغط والاستحواذ وغيرها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين، تبقى الأهداف هي المعيار الأهم.

ولا يقتصر الأمر على عدد الأهداف التي يسجلها اللاعب، بل يمتد أيضا إلى معدل تسجيله للأهداف مقارنة بعدد مبارياته. فعلى سبيل المثال، تسجيل 100 هدف في 200 مباراة يبدو أكثر إثارة للإعجاب من تسجيل العدد نفسه في 1000 مباراة.

وكشفت إحصائيات منصة "بوب فوت" (PopFoot) عن قائمة أفضل 12 لاعبا من حيث معدل الأهداف في المباراة خلال القرن الـ21، وفق الأرقام المحدثة حتى 9 أغسطس/آب 2026:

كريم بنزيمة – 0.53 هدف في المباراة

يُعد كريم بنزيمة، صاحب 36 لقبا في مسيرته، واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالألقاب.

وكان للمهاجم الفرنسي دور مهم في العديد من هذه الإنجازات، خصوصا خلال فترته مع ريال مدريد، عندما كان يعيش في ظل النجومية الكبيرة لكريستيانو رونالدو.