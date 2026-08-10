بين ميسي ورونالدو وهالاند.. من يتصدر أعلى معدلات التهديف في العالم؟

خبرني - تشهد كرة القدم الحديثة مقارنات متواصلة بين المهاجمين واللاعبين الهجوميين بالاعتماد على مختلف الإحصائيات، من الأهداف المتوقعة إلى معدلات الضغط والاستحواذ وغيرها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين، تبقى الأهداف هي المعيار الأهم.
ولا يقتصر الأمر على عدد الأهداف التي يسجلها اللاعب، بل يمتد أيضا إلى معدل تسجيله للأهداف مقارنة بعدد مبارياته. فعلى سبيل المثال، تسجيل 100 هدف في 200 مباراة يبدو أكثر إثارة للإعجاب من تسجيل العدد نفسه في 1000 مباراة.
وكشفت إحصائيات منصة "بوب فوت" (PopFoot) عن قائمة أفضل 12 لاعبا من حيث معدل الأهداف في المباراة خلال القرن الـ21، وفق الأرقام المحدثة حتى 9 أغسطس/آب 2026:
كريم بنزيمة – 0.53 هدف في المباراة
يُعد كريم بنزيمة، صاحب 36 لقبا في مسيرته، واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالألقاب.
وكان للمهاجم الفرنسي دور مهم في العديد من هذه الإنجازات، خصوصا خلال فترته مع ريال مدريد، عندما كان يعيش في ظل النجومية الكبيرة لكريستيانو رونالدو.
وبعد سنوات طويلة من التألق، حصل بنزيمة أخيرا على التقدير الأكبر بفوزه بالكرة الذهبية عام 2022. وقد سجل خلال مسيرته 523 هدفا في 993 مباراة.
سيرخيو أغويرو – 0.54
تصعب المبالغة في وصف تأثير سيرخيو أغويرو على مانشستر سيتي. فقد أصبح المهاجم الأرجنتيني أحد أبرز رموز النادي خلال فترة امتدت 10 سنوات، وسجل 260 هدفا في 390 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.
كما ترك بصمة واضحة مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة، رغم أن الإصابات حالت دون استمراره في أفضل مستوياته مع النادي الكتالوني. وكان حاسما في أصعب المواقف، بفضل غريزته التهديفية الاستثنائية.
زلاتان إبراهيموفيتش – 0.58
عندما ينجح مهاجم في الفوز بالألقاب في أبرز الدوريات الأوروبية، فهذا دليل واضح على قدرته التهديفية.
ومثّل زلاتان إبراهيموفيتش أندية أوروبية كبيرة مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وميلان وإنتر ميلان، وأنهى مسيرته برصيد 567 هدفا في 980 مباراة.
وكانت أهدافه سببا رئيسيا في تتويجه بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية التي لعب لها.
لويس سواريز – 0.58
لا يزال لويس سواريز، الذي ينشط حاليا في الدوري الأمريكي، يتمتع بحاسة تهديفية مميزة. وقد سجل 610 أهداف في 1046 مباراة، بمعدل يقارب 0.58 هدف في المباراة.
ويُعد المهاجم الأوروغوياني أحد أفضل مهاجمي جيله، بعدما فاز بالحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، الأولى مع ليفربول في موسم 2013-2014 والثانية مع برشلونة في موسم 2015-2016.
وخلال الفترة بين عامي 2010 و2019، كان سواريز اللاعب الوحيد، باستثناء ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي تمكن من الفوز بالجائزة.
رود فان نيستلروي – 0.59
يُعد رود فان نيستلروي أحد أبرز المهاجمين الذين عرفتهم كرة القدم الأوروبية، وامتاز بقدرته الكبيرة على استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.
وسجل المهاجم الهولندي 207 أهداف في 348 مباراة، بمعدل 0.59 هدف في المباراة، ليحتل المركز الثامن في القائمة.
نيمار – 0.60
رغم الإصابات العديدة التي أثرت في مسيرته خلال السنوات الأخيرة، يظل نيمار واحدا من أكثر اللاعبين موهبة في جيله.
لعب النجم البرازيلي 769 مباراة وسجل خلالها 460 هدفا، بمعدل 0.60 هدف في المباراة.
كما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفا، متفوقا بهدفين على الأسطورة بيليه.
هاري كين – 0.69
يُعد هاري كين واحدا من أفضل المهاجمين الصريحين في كرة القدم الحديثة، ومع ذلك لم يتمكن من دخول المراكز الخمسة الأولى في هذه القائمة رغم سجله التهديفي الاستثنائي.
وسجل قائد منتخب إنجلترا 527 هدفا في 768 مباراة، بمعدل 0.69 هدف في المباراة.
وبعد انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ، واصل كين تألقه التهديفي، وأصبح أسرع لاعب يصل إلى 30 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني، كما حطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في موسمهم الأول بالبوندسليغا.
روبرت ليفاندوفسكي – 0.69
لقب "ليفانغولسكي" الذي أطلقه عليه زميله السابق توماس مولر يلخص ببساطة مدى براعة روبرت ليفاندوفسكي أمام المرمى.
ويُعد المهاجم البولندي أحد أكثر الهدافين فتكا في كرة القدم الحديثة، بعدما سجل 719 هدفا في 1042 مباراة، بمعدل 0.69 هدف في المباراة.
وفاز بالحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، في موسمي 2020-2021 و2021-2022، كما واصل تسجيل الأهداف باستمرار مع بايرن ميونخ وبرشلونة.
كريستيانو رونالدو – 0.73
يُعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، وقد سجل تقريبا كل أنواع الأهداف خلال مسيرته الطويلة.
وسجل النجم البرتغالي 435 هدفا في 577 مباراة وفق أرقام القائمة، بمعدل 0.75 هدف في المباراة.
كما تمكن من تسجيل أكثر من 30 هدفا في موسم واحد في أربع دول مختلفة، وكان آخرها في السعودية مع النصر.
كيليان مبابي – 0.75
لطالما كان كيليان مبابي من أبرز المعجبين بكريستيانو رونالدو منذ طفولته، وقد سار على خطاه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وسجل النجم الفرنسي 976 هدفا في 1330 مباراة وفق الجدول الإحصائي المرفق بالمصدر، بمعدل 0.73 هدف في المباراة.
وبعد سنواته المميزة مع باريس سان جيرمان، يواصل مبابي تسجيل الأهداف مع ريال مدريد، في محاولة للاقتراب أكثر من أرقام رونالدو ومنافسته على الأرقام القياسية التهديفية.
ليونيل ميسي – 0.79
رغم تفوق كريستيانو رونالدو عليه من حيث عدد الأهداف الإجمالي وفق المصدر، فإن ليونيل ميسي يتفوق عليه من ناحية الكفاءة التهديفية.
وسجل النجم الأرجنتيني 919 هدفا في 1165 مباراة، بمعدل 0.79 هدف في المباراة.
ومع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، أثبت ميسي قدرته الاستثنائية على التسجيل بمختلف الطرق وفي مختلف الظروف.
إيرلينغ هالاند – 0.83
يتصدر هالاند القائمة بمعدل مذهل يبلغ 0.83 هدف في المباراة.
وإذا كانت المقارنة بين هالاند وكيليان مبابي تمثل النسخة الجديدة من منافسة ميسي ورونالدو، فإن المهاجم النرويجي يتفوق حاليا عندما يتعلق الأمر بمعدل التسجيل.
والأكثر إثارة للإعجاب أن هالاند لم يصل بعد، على الأرجح، إلى ذروة مسيرته. ومع ذلك، يمتلك بالفعل معدلا تهديفيا استثنائيا.
وبحسب المصدر، سجل هالاند 359 هدفا في 435 مباراة. وللمقارنة، كان كريستيانو رونالدو قد سجل 136 هدفا فقط بعد خوض 371 مباراة في مسيرته.
وإذا تمكن هالاند من الحفاظ على مستواه التهديفي والاستمرارية نفسها لسنوات طويلة، فقد يصبح منافسا حقيقيا على الرقم القياسي التاريخي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف.
الترتيب الكامل
النرويجي إيرلينغ هالاند – 359 هدفا في 435 مباراة (0.83 هدف/مباراة).
الأرجنتيني ليونيل ميسي – 919 هدفا في 1165 مباراة (0.79 هدف/مباراة).
البرتغالي كريستيانو رونالدو – 435 هدفا في 577 مباراة (0.75 هدف/مباراة).
الفرنسي كيليان مبابي – 976 هدفا في 1330 مباراة (0.73 هدف/مباراة).
البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 719 هدفا في 1042 مباراة (0.69 هدف/مباراة).
الإنجليزي هاري كين – 527 هدفا في 768 مباراة (0.69 هدف/مباراة).
البرازيلي نيمار – 460 هدفا في 769 مباراة (0.60 هدف/مباراة).
الهولندي رود فان نيستلروي – 207 أهداف في 348 مباراة (0.59 هدف/مباراة).
الأوروغوياني لويس سواريز – 610 أهداف في 1046 مباراة (0.58 هدف/مباراة).
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 567 هدفا في 980 مباراة (0.58 هدف/مباراة).
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو – 426 هدفا في 786 مباراة (0.54 هدف/مباراة).
الفرنسي كريم بنزيمة – 523 هدفا في 993 مباراة (0.53 هدف/مباراة).