فاجعة داخل أكبر منجم للذهب في مصر

خبرني - لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر انهيار جزء من أحد الأنفاق داخل منجم السكري بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر في مصر أثناء تواجدهم في موقع العمل.

وأسفر الحادث عن وفاة العامل عبد الرحمن ن. م، البالغ من العمر 26 عاما، فيما تعرض 6 عمال لإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمشافي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب المعلومات الأولية وقع الحادث نتيجة انهيار جزء من أحد الأنفاق داخل المنجم، فيما بدأت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار النفق.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لفحص موقع الحادث والتحقق من إجراءات السلامة المتبعة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال العاملين والمسؤولين المعنيين، لكشف تفاصيل ما حدث وتحديد مدى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل موقع العمل.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب انهيار النفق وملابسات وفاة العامل وإصابة زملائه.

ويعد منجم السكري أحد أبرز مناجم الذهب في مصر، ويقع في منطقة جبل السكري بالقرب من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ويشكل أحد أهم مشروعات التعدين وإنتاج الذهب في البلاد.

ويمثل قطاع التعدين أحد المجالات التي تراهن عليها مصر لزيادة مساهمة الثروات المعدنية في الاقتصاد، وتعزيز إنتاج الذهب وجذب الاستثمارات إلى مناطق التعدين، خصوصا في الصحراء الشرقية.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الفنية المباشرة للانهيار، وما إذا كانت هناك عوامل تتعلق بطبيعة النفق أو ظروف العمل أو إجراءات السلامة المتبعة في موقع الحادث.