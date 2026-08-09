مورينيو لا يصبر.. هاجم بيرنادرو سيلفا بعد الودية

خبرني - انتقد جوزيه مورينيو مدرب نادي ريال مدريد برنادرو سيلفا، الصفقة الجديدة للفريق، واصفا إياه بأنه في وضع بدني سيئ للغاية.

وخاض سيلفا، اللاعب الجديد في صفوف ريال مدريد، أول مباراة له مع النادي يوم السبت في الفوز 2-1 خلال المباراة التحضيرية للموسم على فريق فيرينسفاروش، لكن المدرب جوزيه مورينيو سارع إلى انتقاد الحالة البدنية للاعب الدولي البرتغالي بعد عطلته الصيفية.

وقال مورينيو إن سيلفا "لم يقم بأي نشاط خلال العطلة، وأظهر أنه في حالة بدنية سيئة للغاية"، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، أشاد المدرب البالغ من العمر 63 عامًا بلاعبه الجديد، قائلاً إنه "يمتلك ملامح الشاب الذي يمتلك كل المقومات الذهنية اللازمة للنجاح".

انضم سيلفا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية بعد مغادرته مانشستر سيتي، وقد أتم عامه الثاني والثلاثين في 10 أغسطس. وقضى سيلفا الصيف في المشاركة في كأس العالم 2026 قبل أن يأخذ استراحة بعد موسم طويل.

دخل سيلفا الملعب في الشوط الثاني من مباراة فيرينسفاروش، ولعب في مركز خط الوسط بدلاً من الجانب الأيمن، حيث كان يلعب في المواسم الأخيرة. وبرر مورينيو هذا التغيير بالقول "لا يزال عليه أن يتطور. دركت خلال المباراة أنه يفتقر إلى القليل من القوة، لذا وضعته في مركز رقم 10، وهو مركز يؤدي فيه أداءً جيداً للغاية أيضاً".

وقد فاز لاعب الوسط البرتغالي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يضيف خبرة كبيرة إلى تشكيلة ريال مدريد الجديدة بقيادة مورينيو.

وسيواصل ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد بمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا في 12 أغسطس، ثم شالكه 04 في 16، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإسباني بمباراة خارج أرضه أمام إسبانيول برشلونة بعد ستة أيام.