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مجلس السلام بغزة يوجه رسالة لنتنياهو : خطة السلام التي رفضهتا هي الحل الوحيد

  • 09 أغسطس 2026
  • 23:30
مجلس السلام بغزة يوجه رسالة لنتنياهو خطة السلام التي رفضهتا هي الحل الوحيد

خبرني - قال الممثل السامي لشؤون غزة لدى مجلس السلام ، الأحد، إن الخطة المدعومة من واشنطن للقطاع والتي رفضها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي "الطريق الوحيد للمضي قدما".

وقال الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في مقابلة أجرتها معه القناة 12 الإسرائيلية "إن الخيار الذي نطرحه اليوم هو الطريق الوحيد للمضي قدما والذي يضمن ألا تتكرر هذه المأساة".

وقال نتنياهو في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة

وأشار نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن هناك أفكارا في الخطة الأميركية مقبولة لدى إسرائيل وأخرى غير مقبولة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

وقال إنه ": لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دمت رئيسا للوزراء".

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