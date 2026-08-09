أحمد الفيشاوي يبحث عن داعية لتعريف نجله بالدين الإسلامي

خبرني - يسعى الفنان المصري أحمد الفيشاوي لتنفيذ وصية والدته الراحلة سمية الألفي، عبر البحث عن داعية لتعريف نجله تيتوس بالدين الإسلامي هذه الأيام.

وكشفت مصادر لوسائل إعلام محلية مصرية عن أن أحمد الفيشاوي بدأ منذ فترة البحث عن داعية يمكنه التحدث مع نجله تيتوس وتعريفه بتعاليم الدين الإسلامي، في إطار رغبته في تنفيذ وصية والدته الراحلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت أن سمية الألفي كانت قد أوصت نجلها قبل رحيلها بالاهتمام بأسرته والحفاظ على الروابط العائلية وتقوية علاقته بنجله، إلى جانب محاولة إقناعه باعتناق الإسلام.

ويأتي تحرك أحمد الفيشاوي في هذا الملف بعد سنوات من تطور علاقته بنجله تيتوس، الذي أنجبه من زوجته الألمانية السابقة دنيس ولمان، قبل أن يعترف به رسميًا عقب فترة طويلة من الجدل والخلافات القانونية.

وخلال السنوات الماضية، حرص الفيشاوي على توطيد علاقته بنجله، وظهر معه في عدد من المناسبات والأماكن، كما شارك متابعيه صورًا تجمعهما، في مؤشر على تطور العلاقة بين الأب وابنه.

وكانت الفنانة سمية الألفي قد رحلت عن عالمنا في 20 ديسمبر 2025 عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، خضعت خلالها لعدد من العمليات الجراحية والعلاجات المكثفة داخل مصر والولايات المتحدة.

وعلى الجانب الفني، يواصل أحمد الفيشاوي نشاطه السينمائي، إذ يرتبط بعدد من المشروعات الفنية، من بينها فيلم «7DOGS»، الذي يجمعه بعدد من النجوم، ويترقب الجمهور طرحه خلال الفترة المقبلة.