أرتيتا يتصدر.. أعلى 5 مدربين أجرا في الدوري الإنجليزي

خبرني - يتصدر الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قائمة أعلى المدربين أجرا بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، بعد رحيل مواطنه بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة "لايف سكور" المتخصصة في الإحصائيات، يحصل أرتيتا على 15 مليون جنيه استرليني سنويا.

المدربون الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ومع رحيل غوارديولا، الذي كان يتقاضى نحو 20 مليون استرليني سنويا، أصبح أرتيتا صاحب الراتب الأعلى بين مدربي البريميرليغ.

ويأتي خلف أرتيتا، النمساوي أوليفر غلاسنر، مدرب نوتنغهام فورست، براتب يبلغ 13 مليون استرليني سنويًا، في عقد جعله صاحب أعلى راتب لمدرب في تاريخ النادي.

كما يحصل الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، على نحو 13 مليون استرليني سنويًا، ليحتل المركز الثاني بالتساوي مع غلاسنر.

وفي المركز الرابع يأتي كل من الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام، ومواطنه إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الذي خلف غوارديولا، براتب سنوي يبلغ 12 مليون جنيه استرليني.

قائمة المدربين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ميكيل أرتيتا - أرسنال: 15 مليون جنيه استرليني

أوليفر غلاسنر - نوتنجهام فورست: 13 مليون جنيه استرليني

تشابي ألونسو - تشيلسي: 13 مليون جنيه استرليني

روبرتو دي زيربي - توتنهام: 12 مليون جنيه استرليني

إنزو ماريسكا - مانشستر سيتي: 12 مليون جنيه استرليني

