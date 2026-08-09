محمد صلاح يزور منزل عائلة تركية.. ويتذوق أشهر مأكولات طرابزون

خبرني - استعان نادي طرابزون سبور بنجمه المصري محمد صلاح في مقطع مصور جديد، للتعريف بثقافة مدينة طرابزون وعادات سكانها، والرد على من اعتبروا تعاقد النادي معه مجرد حلم.

ونشر طرابزون سبور، يوم الأحد، مقطعاً عبر حساباته الرسمية ظهر خلاله صلاح وهو يزور منزل عائلة تركية، حيث حظي باستقبال حافل قبل أن يجلس إلى مائدة الطعام ويتعرف على عدد من الأكلات التي تشتهر بها المدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وأرفق طرابزون سبور المقطع بعبارة "إلى من قالوا: سترونه في أحلامكم... عندنا الأحلام تصبح حقيقة"، في إشارة إلى التعاقد مع صلاح الذي ظهر في المقطع وسط أجواء عائلية حرص النادي من خلالها على إبراز جانب من ثقافة المدينة.

ويأتي الفيديو ضمن حملة طرابزون سبور للاستفادة من الشعبية العالمية الكبيرة لصلاح في الترويج للنادي والمدينة، بعدما أحدث انتقال قائد المنتخب المصري إلى الفريق صدى واسعاً داخل البلاد وخارجها.

ووصل النجم المصري إلى تركيا يوم الأربعاء وسط استقبال جماهيري حافل في إسطنبول، قبل استقباله في ملعب النادي بحضور جماهيري غير.

وأعلن الفريق التركي إتمام التعاقد مع صلاح بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر، حيث سيتقاضى 17 مليون يورو سنوياً بحسب تقارير صحفية.