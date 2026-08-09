منديل قاد ميسي إلى برشلونة.. كيف أطلق خورخي أسطورة نجله

خبرني - أعادت وفاة خورخي ميسي، والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الواجهة واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة ببداية مسيرة نجله، بعدما نعته أندية ونجوم كرة القدم في الأرجنتين، لتتجدد معها قصة منديل ورقي بسيط ارتبط باللحظة التي مهدت لانتقال ميسي إلى نادي برشلونة.

المنديل الحاسم

فلم يكن أحد يتوقع أن يتحول منديل ورقي بسيط كُتبت عليه كلمات قليلة في لحظة حاسمة، إلى قطعة مرتبطة ببداية واحدة من أعظم مسيرات كرة القدم في التاريخ.

لكن ذلك المنديل حمل وعدًا بالتعاقد مع صبي أرجنتيني يبلغ 13 عامًا، كان ينتظر مع والده خورخي قرارًا قد يغير مستقبله بالكامل.

وكان ذلك الصبي ليونيل ميسي، الذي أصبح بعد سنوات أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، بينما ظل المنديل شاهدًا على اللحظة التي بدأت فيها قصته مع برشلونة، وفق ما أوردته "Athlon Sports".

منديل برشلونة

ففي ديسمبر عام 2000، اصطحب خورخي ابنه إلى إسبانيا بعدما أبدى برشلونة اهتمامًا بموهبته، لكن المفاوضات بشأن مستقبله لم تكن قد حسمت بصورة نهائية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، كان خورخي ينتظر من النادي ضمانًا واضحًا بشأن التعاقد مع ابنه، الذي كان لا يزال في الثالثة عشرة من عمره ويحتاج إلى علاج لنقص هرمون النمو.

وخلال مأدبة غداء في أحد أندية التنس ببرشلونة، تدخل كارليس ريكساش، المدير الرياضي للنادي آنذاك، لحسم الموقف، لكنه لم يكن يملك عقدًا رسميًا يوقعه في تلك اللحظة.

فكانت النتيجة واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ كرة القدم، حيث كتب ريكساش تعهدًا بالتعاقد مع ميسي على منديل ورقي.

توقيع غير عادي

كما لم يكتف ريكساش بكتابة التعهد، إذ وقع عليه أيضًا مستشار الانتقالات جوسيب مينغيلا، و الوكيل الأرجنتيني هوراسيو غاغيولي، لتتحول قطعة الورق إلى وثيقة رمزية لبداية علاقة ميسي بالنادي الكتالوني.

وبحسب رويترز، لم يكن المنديل عقدًا ملزمًا من الناحية القانونية، لكنه مثل تعهدًا واضحًا بالمضي قدمًا في التعاقد مع اللاعب الصغير.

ومن تلك اللحظة، بدأ ميسي رحلته مع برشلونة، في خطوة غيرت مسار حياته ومسار النادي أيضًا.

من المنديل للمجد

لكن مع مرور السنوات، تحول الفتى الأرجنتيني إلى الهداف التاريخي لبرشلونة، بعدما سجل 672 هدفًا مع النادي، وفاز معه بأكثر من 30 لقبًا، وفق رويترز.

كما حصد ميسي ثماني كرات ذهبية، وقاد منتخب الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم عام 2022، ليصبح المنديل الورقي الذي كتبت عليه كلمات قليلة مرتبطا ببداية واحدة من أعظم مسيرات كرة القدم العالمية.

المنديل في المزاد

وبعد أكثر من عقدين على تلك اللحظة، عاد المنديل إلى الواجهة من بوابة المزادات.

وفي مايو 2024، عرضت دار "بونهامز" المنديل الورقي للبيع إلكترونيًا، وسط تقديرات أولية تراوحت بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني.

وبدأت المزايدات بقوة، إذ وصلت إلى نحو 220 ألف جنيه إسترليني، أي قرابة 275 ألف دولار، في اليوم الأول، وفق رويترز.

وفي 17 مايو، حسم المزاد بسعر تجاوز التوقعات، إذ بيع المنديل مقابل 762 ألفًا و400 جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 969 ألف دولار.

لماذا كل هذه القيمة؟

هذا ولم تكن قيمة المنديل في مادته، فهو في النهاية قطعة ورق بسيطة كتب عليها بالحبر الأزرق.

لكن أهميته جاءت من اللحظة التي وثقها: وعد بضم فتى أرجنتيني صغير إلى برشلونة، قبل أن يتحول ذلك الفتى إلى أسطورة المنتخب الأرجنتيني والعالم.

وقال إيان إهلينغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات في "بونهامز نيويورك"، إن المنديل كان حاضرًا عند بداية مسيرة ميسي مع برشلونة، معتبرًا أنه ارتبط بتحول كبير في حياة اللاعب ومستقبل النادي، وفق ما نقلته رويترز.

إرث خورخي ميسي

يذكر أن خورخي ميسي رحل عن عمر ناهز 68 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، تاركًا خلفه مسيرة ارتبطت بصورة وثيقة برحلة نجله منذ سنواته الأولى، عندما كان لاعبًا صغيرًا لم يتجاوز الثالثة عشرة، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.

ومع رحيل خورخي استعادت تلك القطعة الصغيرة مكانتها في قصة بدايات نجله، بعدما ارتبطت باللحظة التي حسم فيها اتجاه ميسي نحو برشلونة وهو في الثالثة عشرة من عمره.

فبعد أكثر من 20 عامًا، أصبح المنديل قطعة تذكارية من تاريخ كرة القدم، فيما تجاوزت قيمة الصفقة التي ارتبط بها حدود تلك الورقة البسيطة، بعدما بيعت في مزاد عام 2024 بنحو 969 ألف دولار.