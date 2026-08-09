الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة

خبرني - دشن مسؤولون إسرائيليون -اليوم الأحد- مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمالي الضفة الغربية، في وقت نشرت فيه سلطات الاحتلال عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس.

وبثت منصات إسرائيلية مشاهد لما قالت إنه بدء مراسم تدشين المستوطنة الجديدة "عيمك دوتان" على أراضي بلدة عرّابة جنوب مدينة جنين، بحضور وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست.



ويظهر في المشاهد رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة يوسي داغان وهو يقرأ ما تُعرف بـ"طقوس البركة" التي تُقال عند إقامة مستوطنة جديدة.

إخلاء مناطق فلسطينية

وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إن قوات الاحتلال أخلت منطقة الجبل الشمالي ببلدة عرّابة، وطالبت السكان الفلسطينيين بالمغادرة، تزامنا مع اقتحامات للمستوطنين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي حوّل منزلين إلى ثكنة عسكرية في المنطقة لتأمين وصول أعضاء الكنيست ومسؤولين إلى المستوطنة الجديدة.

وأشار إلى توسع غير مسبوق في تاريخ الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تنتشر أكثر من 500 بؤرة استيطانية ومستوطنة، منها مئات البؤر الاستيطانية الرعوية التي أُقيمت في ظل الحكومة الحالية.

وقال إن ما يُشاهد حاليا أزيد من 25 منزلا متنقلا جُلبت للمستوطنة الجديدة إضافة إلى خيام.



استقدام 22 عائلة

في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 22 عائلة إسرائيلية استوطنت صباح اليوم في المستوطنة الجديدة، مشيرة إلى أن نحو 300 عائلة سجلت أسماءها للاستيطان شمالي الضفة.

وقد أقر المجلس الوزاري المصغر المستوطنة المذكورة قبل عام، وهي مدرجة ضمن 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة يعمل على إقامتها ما يسمى "مجلس السامرة" بالشراكة مع الحكومة الإسرائيلية.

كما نشر عضو الكنيست بوعاز بيسموث عبر حسابه صورا لمشاركته في المراسم مباركا الخطوة وواصفا هذا الصباح بأنه "تاريخي ومؤثر في الضفة".

وتعتبر عيمك دوتان المستوطنة الخامسة التي تُقام في شمالي الضفة خلال العام الأخير، والأولى بعد المستوطنات الأربع التي أخليت خلال الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب ضمن ما عرف بخطة فك الارتباط عام 2005.



مصادقات جديدة

قالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن سلطات الاحتلال صادقت على بناء 627 وحدة استيطانية في شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن "سلطة أراضي إسرائيل" نشرت عطاء للبناء الجديد في مستوطنة "كوخاف يعقوب" في السادس من أغسطس/آب الجاري ضمن مشروع للبناء السكني المكثف، وحدد يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا أخيرا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء.

وأشارت المحافظة إلى أن مصادقة سلطات الاحتلال على المخطط -الذي يستهدف نحو 254 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)- في 27 أبريل/نيسان 2025 "بما يكشف عن انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي".

وقالت المحافظة إن العطاء يعكس تكامل حلقات التوسع الاستيطاني إذ تمنح المصادقة التخطيطية المشروع صفته التنظيمية، في حين تتيح العطاءات تخصيص قطع البناء وإدخال شركات التطوير والمقاولين وبدء الأعمال التنفيذية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدى ألف يوم، درست الجهات المختصة الإسرائيلية 524 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، منها 113 مخططا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.