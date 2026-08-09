لماذا تصبح شاشة هاتفك داكنة فجأة؟ أسباب وحلول للمشكلة

خبرني - قد تلاحظ فجأة أن شاشة هاتفك أصبحت أكثر قتامة من المعتاد، رغم أنك لم تغيّر إعدادات السطوع، أو ربما تجد أن الشاشة تظل مظلمة حتى بعد رفع السطوع إلى أقصى مستوى.

وقد يكون الأمر مزعجًا بشكل خاص عند استخدام الهاتف في الخارج أو في مكان شديد الإضاءة، عندما تحتاج إلى رؤية الشاشة بوضوح.

لكن انخفاض سطوع الشاشة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في الهاتف، إذ يمكن أن يكون سببه إعدادًا بسيطًا، أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز، أو وضعًا لتوفير الطاقة، أو حتى مشكلة في أحد التطبيقات أو النظام، بحسب عدة تقارير تقنية.

إليك أبرز الأسباب التي تجعل شاشة الهاتف تصبح داكنة فجأة، وما يمكنك فعله لإعادة السطوع إلى طبيعته.

1- السطوع التلقائي يخفض إضاءة الشاشة

يُعد السطوع التلقائي أو Adaptive Brightness من أكثر الأسباب شيوعًا لتغير إضاءة شاشة الهاتف دون تدخل منك.

وتعتمد هذه الميزة على مستشعر الإضاءة المحيطة الموجود في الهاتف لقياس مستوى الإضاءة حولك، ثم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بما يناسب المكان.

لذلك، إذا انتقلت من مكان شديد الإضاءة إلى غرفة مظلمة، فمن الطبيعي أن يخفض الهاتف السطوع. لكن قد يحدث أحيانًا أن يخفضه أكثر مما تتوقع، أو يستجيب المستشعر بطريقة غير مناسبة للظروف المحيطة.

لذا، إذا كنت لا تريد أن يتغير السطوع تلقائيًا، يمكنك تعطيل الميزة من إعدادات الشاشة، مع اختلاف اسم الخيار ومكانه قليلًا حسب نوع الهاتف وإصدار النظام.

على هواتف أندرويد، ستجدها عادةً ضمن الإعدادات > الشاشة > السطوع التكيفي أو خيار مشابه.

أما على آيفون، فتوجد ضمن الإعدادات > تسهيلات الاستخدام > شاشة العرض وحجم النص > السطوع التلقائي.

2- ارتفاع حرارة الهاتف قد يؤدي إلى خفض السطوع

إذا أصبحت الشاشة داكنة أثناء استخدام الهاتف لفترة طويلة، خصوصًا في يوم حار أو أثناء تشغيل لعبة أو مشاهدة فيديو لفترة طويلة، فقد تكون حرارة الهاتف هي السبب.

عندما ترتفع درجة حرارة الجهاز، يمكن للنظام أن يتخذ إجراءات لتقليل الحمل الحراري وحماية مكونات الهاتف. ومن بين هذه الإجراءات خفض سطوع الشاشة، لأن الشاشة من المكونات التي يمكن أن تسهم في إنتاج الحرارة واستهلاك الطاقة.

ولهذا قد تلاحظ أن السطوع ينخفض تلقائيًا أثناء استخدام الهاتف في الشمس، أو أثناء تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة، أو عند شحن الجهاز واستخدامه في الوقت نفسه.

وفي هذه الحالة، لا يعني عدم قدرتك على إعادة السطوع إلى مستواه السابق بالضرورة وجود مشكلة في الشاشة.

ولحل هذه المشكلة يمكنك التوقف عن استخدام التطبيقات الثقيلة لبعض الوقت، وإبعاد الهاتف عن مصادر الحرارة، ونزع الجراب مؤقتًا إذا كان يمنع تبديد الحرارة، ثم اترك الجهاز يبرد قبل محاولة رفع السطوع مرة أخرى.

وتجنب وضع الهاتف في الثلاجة أو تعريضه لتغير مفاجئ في درجة الحرارة، لأن ذلك قد يسبب مشكلات أخرى.

3- وضع توفير الطاقة قد يحد من سطوع الشاشة

تحتوي معظم الهواتف الحديثة على وضع لتوفير الطاقة يهدف إلى إطالة عمر البطارية عندما تنخفض نسبة الشحن.

ولتحقيق ذلك، قد يقلل الهاتف من بعض الوظائف التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، ومن بينها سطوع الشاشة أو بعض مؤثرات العرض.

لذلك، إذا لاحظت أن الشاشة أصبحت أغمق بعد انخفاض مستوى البطارية، تحقق مما إذا كان وضع توفير الطاقة مفعلًا.

يمكنك تعطيله مؤقتًا لمعرفة ما إذا كان السطوع سيعود إلى مستواه الطبيعي.

4- إعدادات إضافية قد تجعل الشاشة تبدو أكثر قتامة

قد تكون المشكلة ناتجة عن إعداد آخر في الهاتف وليس عن مستوى السطوع الأساسي.

فبعض أجهزة أندرويد توفر ميزات مثل Extra Dim التي تخفض سطوع الشاشة إلى مستوى أقل من الحد المعتاد، وهي مفيدة عند استخدام الهاتف في الظلام.

كما يمكن أن تؤثر بعض إعدادات إمكانية الوصول أو ميزات راحة العين في طريقة ظهور الشاشة والألوان، مثل Night Light أو مرشحات الألوان.

وعلى أجهزة آيفون، يمكن لبعض إعدادات الشاشة وإمكانية الوصول، مثل تقليل النقطة البيضاء (Reduce White Point)، أن تجعل الشاشة تبدو أغمق حتى إذا كان شريط السطوع مرتفعًا.

لذلك، إذا كان السطوع مضبوطًا على الحد الأقصى لكن الشاشة ما زالت تبدو داكنة، راجع إعدادات الشاشة وإمكانية الوصول بدلًا من الاكتفاء بتحريك شريط السطوع.

5- مستشعر الإضاءة قد لا يعمل بشكل صحيح

إذا كان السطوع التلقائي يتصرف بطريقة غريبة، فقد تكون المشكلة مرتبطة بمستشعر الإضاءة المحيطة.

ويكون هذا المستشعر عادةً في الجزء العلوي من الشاشة، وقد تتأثر قراءته إذا كان مغطى بالأتربة أو ببعض أنواع واقيات الشاشة أو إذا كان هناك شيء يحجب المنطقة المحيطة به.

جرّب تنظيف الجزء العلوي من الشاشة بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، وتأكد من أن واقي الشاشة لا يغطي المستشعر.

وإذا استمرت المشكلة حتى بعد تعطيل السطوع التلقائي، فقد يكون هناك خلل يحتاج إلى فحص فني، خصوصًا إذا ظهرت المشكلة بعد سقوط الهاتف أو تعرضه للماء.

6- قد يكون السبب تحديثًا أو خللًا في النظام

أحيانًا تظهر مشكلات في السطوع بعد تحديث نظام التشغيل أو تحديث أحد مكونات النظام. وقد يكون السبب خللًا برمجيًا يؤثر في طريقة تعامل الهاتف مع مستشعر الإضاءة أو إعدادات الشاشة.

إذا بدأت المشكلة مباشرة بعد تحديث الهاتف، جرب أولًا إعادة تشغيل الجهاز وتثبيت أحدث تحديث متاح للنظام والتطبيقات.

ومن المفيد أيضًا مراقبة المشكلة لمعرفة ما إذا كانت تحدث في ظروف معينة فقط، مثل ارتفاع الحرارة أو تشغيل تطبيق محدد.

إذا كانت المشكلة منتشرة بين عدد كبير من مستخدمي الطراز نفسه، فقد تحتاج الشركة إلى طرح تحديث إصلاحي.

7- تطبيق معين قد يتسبب في تغيير سطوع الشاشة

يمكن أن تتعامل بعض التطبيقات مع إعدادات العرض بطريقة مختلفة، خصوصًا تطبيقات الفيديو والألعاب وتطبيقات قراءة المحتوى.

وقد تلاحظ أن الشاشة تصبح أغمق عند تشغيل تطبيق معين ثم تعود إلى طبيعتها بعد الخروج منه.

إذا حدث ذلك، أغلق التطبيق وأعد فتحه، ثم تحقق من وجود تحديث له. وإذا استمرت المشكلة، جرب إلغاء تثبيته وإعادة تثبيته إذا كان ذلك مناسبًا.

أما إذا كانت المشكلة تحدث مع جميع التطبيقات، فمن المرجح أن السبب يتعلق بإعدادات النظام أو الشاشة نفسها وليس بتطبيق منفرد.

لماذا تظل شاشة الهاتف داكنة رغم ضبط السطوع على أقصى درجة؟

هذه الحالة تختلف قليلًا عن مجرد انخفاض السطوع تلقائيًا.

إذا رفعت شريط السطوع إلى الحد الأقصى وما زالت الشاشة تبدو مظلمة، فابدأ بفحص السطوع التلقائي ووضع توفير الطاقة، ثم تأكد من عدم تفعيل ميزات مثل Extra Dim أو تقليل النقطة البيضاء.

بعد ذلك، انتبه إلى درجة حرارة الهاتف. فإذا كانت الشاشة أصبحت داكنة أثناء تشغيل لعبة أو استخدام الهاتف في الشمس، ثم عادت إلى سطوعها الطبيعي بعد أن برد الجهاز، فغالبًا كان خفض السطوع إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بالحرارة.

أما إذا ظلت الشاشة داكنة طوال الوقت، حتى بعد إعادة تشغيل الهاتف وتعطيل إعدادات خفض السطوع، فقد يكون السبب خللًا برمجيًا أو مشكلة في مكونات الشاشة.

ماذا تفعل إذا أصبحت شاشة الهاتف داكنة فجأة؟

يمكنك تجربة الخطوات التالية بالترتيب:

1- أعد تشغيل الهاتف: قد يؤدي ذلك إلى حل خلل مؤقت في النظام أو إحدى خدمات الشاشة.

2- عطّل السطوع التلقائي: راقب الهاتف بعد تعطيله لمعرفة ما إذا كانت الشاشة تستمر في تغيير مستوى الإضاءة.

3- أوقف وضع توفير الطاقة: إذا عادت الشاشة إلى سطوعها الطبيعي، فمن المحتمل أن إعداد توفير الطاقة كان السبب.

4- تحقق من إعدادات الشاشة وإمكانية الوصول: ابحث عن ميزات مثل Extra Dim أو تقليل النقطة البيضاء أو مرشحات الألوان.

5- اترك الهاتف يبرد: إذا كان الجهاز ساخنًا، توقف عن استخدامه لبعض الوقت قبل اختبار السطوع مرة أخرى.

6- نظف مستشعر الإضاءة: استخدم قطعة قماش ناعمة وتأكد من عدم وجود شيء يغطي منطقة المستشعر.

7- حدّث النظام والتطبيقات: خصوصًا إذا بدأت المشكلة بعد تحديث حديث أو ظهرت مع تطبيق معين.

8- راقب استهلاك البطارية: إذا كان الهاتف يستهلك البطارية بسرعة بالتزامن مع انخفاض السطوع، فقد تكون هناك عملية أو تطبيق يعمل في الخلفية ويزيد حرارة الجهاز.

متى تحتاج إلى فحص الهاتف؟

إذا جربت الحلول السابقة وما زالت الشاشة مظلمة بشكل واضح، فقد يكون الأمر مرتبطًا بمشكلة في مكونات الجهاز، خصوصًا إذا ظهرت المشكلة بعد تعرض الهاتف للسقوط أو الماء أو الضغط الشديد.

ويصبح الفحص الفني أكثر أهمية إذا لاحظت أيضًا وميضًا في الشاشة، أو خطوطًا، أو تغيرًا غير طبيعي في الألوان، أو بقعًا داكنة، أو اختلافًا كبيرًا في السطوع بين أجزاء الشاشة.

وفي هذه الحالة، لا تحاول فتح الهاتف أو إصلاح الشاشة بنفسك، لأن المشكلة قد تكون في الشاشة أو دائرة التحكم بها وتحتاج إلى فحص متخصص.