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  • وفاة الفنان المصري محمد عبد الرحمن إمام بعد أزمة صحية طارئة

وفاة الفنان المصري محمد عبد الرحمن إمام بعد أزمة صحية طارئة

  • 09 أغسطس 2026
  • 22:38
وفاة الفنان المصري محمد عبد الرحمن إمام بعد أزمة صحية طارئة

خبرني - توفي الفنان المصري محمد عبد الرحمن إمام، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وتعرض الفنان لأزمة صحية طارئة استدعت دخوله المستشفى حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية، إلا أنه أصيب بمشكلة صحية بالتنفس والجهاز الهضمي، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ويخضع للرعاية الطبية المكثفة، والتي كانت سبباً في تحسن حالته بعض الشيء.

كما تقرر نقل الفنان إلى غرفة العناية المركزة، إلا أن حالته ازدادت سوءاً، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأحد، فيما تم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة القليوبية لدفنه بمقابر العائلة.

آخر عمل في 2007
ومحمد عبد الرحمن إمام شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم آخر ليالي الشتاء، حب في الزنزانة، درب البهلوان، دائرة الموت، وتعالب أرانب، والمليونير والصعلوك، ورجال من مصر، وعلمني الحب.

كما شارك إمام أيضا في فوازير ألف ليلة وليلة والفيلم التلفزيوني "دقات على بابي" بجانب مسرحيات بلال مؤذن الرسول، 30 يوما في السجن وعيال تجنن.

في حين كانت آخر أعماله مسلسل "عقدة ماما عزيزة" عام 2007 ثم اختفى عن الحياة الفنية منذ ذلك التاريخ.
 

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