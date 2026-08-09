إخضاع قبطان هندي لفحص مخدرات بعدما هوت طائرته عشرات الأمتار خلال رحلة

خبرني - خضع طيّار في الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" لفحص معمّق للمخدرات بعدما هوت طائرة بقيادته لبعض الوقت في حادثة أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، وفق ما أعلنت وزارة الطيران المدني.

وفي الرابع من أغسطس، هوت طائرة "إيرباص إيه 320" تابعة لشركة "إير إنديا" فجأة 91 متراً خلال رحلة بين بوكيت في تايلاند ونيودلهي قبل أن تستقرّ وتحطّ بلا مشاكل تذكر.

ومن بين المصابين، ثمانية ركاب وأربعة أفراد من الطاقم نقلوا إلى المستشفى بعد هبوط الطائرة وحالتهم "مستقرّة"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وخضع الطيّاران لفحص معياري للكشف عن وجود مواد مخدرة، وفق ما جاء في بيان للوزارة، لكن نتيجة فحص القائد "استدعت تدقيقاً إضافياً.. وأرسلت عيّنات إلى مختبر معيّن لإصدار نتيجة نهائية".

وفتح مكتب التحقيقات في حوادث الطيران في الهند تحقيقاً في الحادث الذي صنّف "خطيراً"، وشكّل هذا الحادث فصلاً جديداً من مسلسل الحوادث الذي يهزّ شركة الطيران الهندية.

ومنذ شراء مجموعة "تاتا" العملاقة شركة الطيران في 2022، أطلقت عملية واسعة لتحديث الأسطول المتقادم، غير أن الخطوط الجوية ما زالت تواجه مشاكل، أبرزها تأخيرات في عمليات التسليم وإغلاقات للمجال الجوي بسبب النزاع بين الهند وباكستان.

وتلقّت الشركة ضربة قاسية في يونيو 2025 إثر تحطّم طائرة كانت متّجهة إلى لندن بعيد إقلاعها من أحمد آباد، في حادثة أسفرت عن مقتل الركاب الـ 242 كلّهم، فضلاً عن 19 شخصاً كانوا في المدرج.