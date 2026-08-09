إيران تعيّن محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

خبرني - عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، محسن رضائي، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلفا لمحمد باقر ذو القدر، الذي استقال من منصبه، وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء -قبل ساعات- بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أصدر مرسوما عيّن بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي، ليجمع بذلك بين مهمتي أمانة المجلس، وتمثيل المرشد داخله، بعد أن كان ذو القدر يتولاهما.

في حين أفاد موقع المرشد الإيراني، بأن المرشد مجتبى خامنئي عيّن ذو القدر مستشارا سياسيا له.

ويُعدّ رضائي (72 عاما) أحد رجالات الثورة في إيران، إذ تولى عدة مناصب منها قيادة الحرس الثوري الإيراني، وانتقل من العمل العسكري إلى السياسي بعد أن عينه المرشد الراحل علي خامنئي أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 1997.