مالديني يكشف سبب رفض غوارديولا تدريب إيطاليا

خبرني - كشف باولو مالديني المدير الفني السابق للاتحاد الإيطالي، أن الإسباني بيب غوارديولا درس بجدية تولي تدريب منتخب إيطاليا، لكنه رفض العرض لأسباب شخصية وليس لأسباب مادية.

وقال مالديني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التقى مدرب مانشستر سيتي السابق في برشلونة لعرض المهمة عليه.

وأبدى المدرب الإسباني اهتمامه بالعرض، وبدأ بالفعل التفكير في تشكيلاته واللاعبين الذين يرغب في الاعتماد عليهم. كما لم يكن الراتب عائقاً، إذ كان مستعداً لتقاضي مبلغ أقل قليلاً من جينارو غاتوزو المدرب السابق.

وأوضح مالديني أن غوارديولا رفض العرض في النهاية لأسباب شخصية. فبعد عشرة أعوام مرهقة في الدوري الإنجليزي الممتاز وخضوعه لعملية جراحية في الظهر، أراد المدرب الإسباني الحصول على قسط من الراحة وقضاء وقت أطول مع عائلته.

وقال مالديني "كان قريباً من القبول"، موضحاً أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة لدرجة أن الطرفين بدآ بالفعل دراسة اللاعبين الإيطاليين، وصولاً إلى منتخبات الفئات السنية.

واتجه الاتحاد الإيطالي في النهاية إلى تعيين روبرتو مانشيني لولاية ثانية خلفاً لغاتوزو، بعد التراجع عن تعيين أندريا بيرلو وهو ما تسبب في استقالة مالديني من منصبه.