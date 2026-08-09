زيلينسكي: نشر ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي في روسيا

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يصل إلى 50 ألف جندي من كوريا الشمالية سينتشرون في روسيا للقتال إلى جانبها، داعيا في الوقت نفسه كوريا الجنوبية إلى تقديم الدعم لنظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وذكر زيلينسكي أمس السبت عبر منصة إكس "اتخذ قرار بنشر ما بين 30 ألف جندي كوري شمالي و50 ألفا على الأراضي الروسية"، وهو رقم أعلى من تقديراته السابقة البالغة 30 ألفا في يوليو تموز. ولم يوضح زيلينسكي كيفية حصوله على هذه المعلومات.

وأضاف أن كييف عثرت على بعض الصواريخ الكورية الشمالية داخل الأراضي الأوكرانية، دون الكشف عن مواقعها.

وتابع "من الواضح تماما أن كوريا الشمالية ستواصل بناء خبرتها في الحرب الحديثة، والحصول على تراخيص من روسيا، وتلقي جميع أنواع العتاد العسكري منها".

وحث زيلينسكي كوريا الجنوبية على تعزيز التعاون مع بلاده، قائلا إن أوكرانيا "ترغب بشدة في الحصول على دعم من كوريا الجنوبية في مجال نعاني فيه من نقص"، في إشارة إلى أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف "نحن مستعدون للعمل بشأن صفقة الطائرات المسيّرة، وفي مجالات أخرى أيضا"، مشيرا إلى أن دبلوماسيين أوكرانيين "على تواصل" مع سول لدفع صفقات محتملة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وقعا معاهدة شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة بوتين إلى بيونجيانج في يونيو حزيران 2024. وتتضمن المعاهدة بندا للمساعدة المتبادلة في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي.