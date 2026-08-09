بعد أشهر من الغياب.. مجتبى يلتقي بزشكيان وسط تكهنات حول وضعه

خبرني - أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأحد، أن خامنئي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت لم تُسجّل له أي إطلالة علنية منذ تعيينه في آذار الماضي.

وقال مكتب المرشد الإيراني، في بيان، إن بزشكيان التقى خامنئي، مشيرا إلى أن اللقاء جاء مع بداية السنة الثالثة من ولاية بزشكيان الرئاسية.

وأضاف البيان أن المرشد الأعلى وبزشكيان ناقشا بصورة مفصلة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه إيران، إلى جانب الأوضاع الراهنة في ظل الحرب الحالية وآفاق المرحلة المقبلة، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.

وكان بزشكيان قد أعلن في وقت سابق أن التواصل مع المرشد الأعلى "صعب جدا" في الوقت الراهن، فيما كان قد أعلن في مطلع أيار أنه التقى مجتبى خامنئي في موعد لم يكشف عنه، دون أن يصدر مكتب المرشد الأعلى أي تعليق بشأن ذلك اللقاء.

وأصيب مجتبى خامنئي وقُتل والده، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

ومنذ تعيينه، اقتصر ما يصدر عن مجتبى خامنئي على بيانات تُنسب إليه، دون تسجيل ظهور علني له.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني قوله إن صورا للمرشد الأعلى بين عامة الشعب وأثناء اجتماعاته مع قادة القوات المسلحة "ستنشر في المستقبل"، دون تحديد موعد لذلك.

وأثار غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني، في خضم المواجهات مع الولايات المتحدة، تكهنات بشأن علاقاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، كما أثار غيابه عن جنازة والده في تموز تساؤلات حول وضعه الصحي، إلى جانب تكهنات باحتمال مقتله.