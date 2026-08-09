طارق العلي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

خبرني - حسم الفنان الكويتي طارق العلي الجدل بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا استمراره في تقديم أعماله بعد فيديو أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل.

وظهر العلي في بداية المقطع متأثرًا، متحدثًا عن أكثر من 30 عامًا قضاها في المجال الفني، قبل أن يكشف أن حديثه عن الاعتزال لم يكن متعلقًا بمسيرته الفنية.

وقال الفنان الكويتي في الفيديو إنه يقصد اعتزال «الكراسي القديمة» التي لم تكن مريحة للجمهور، موضحًا أنه جرى استبدالها بأخرى جديدة، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية للجمهور.

وأضاف العلي في ختام رسالته بأسلوب ساخر أن الجمهور صدق بالفعل أنه يعتزم الاعتزال، في إشارة إلى حالة الجدل التي أثارها المقطع الأول.

وكان مقطع فيديو قصير نشره طارق العلي قد أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلاله وهو يتحدث عن مسيرته الفنية ويعلن اعتزاله، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى الاعتقاد بأنه قرر إنهاء مشواره الفني.

وتفاعل عدد من الفنانين والمدونين مع المقطع، معربين عن حزنهم من احتمالية ابتعاد العلي عن الساحة الفنية، قبل أن يكشف الفيديو الجديد أن حديثه كان جزءًا من فكرة مرتبطة بالترويج لأحد أعماله.

وأشارت تقارير صحفية كويتية إلى أن الفيديو جاء ضمن حملة ترويجية تهدف إلى جذب انتباه الجمهور وإثارة فضوله، وليس إعلانًا حقيقيًا عن اعتزال الفنان.

ويواصل طارق العلي نشاطه المسرحي من خلال مسرحية «المايسترو»، التي بدأت عروضها منذ عيد الأضحى، وحققت حضورًا جماهيريًا لافتًا في الكويت وخارجها.

وتعتمد المسرحية على الطابع الكوميدي والارتجال والتفاعل المباشر مع الجمهور، وتدور أحداثها حول خلافات تنشأ بين رجل وزوجته بسبب الخيانة والطمع، في ظل محاولاتهما الاستيلاء على إرث شقيقة الزوجة.