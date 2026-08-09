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الحكومة تنجز 80% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي

  • 09 أغسطس 2026
  • 21:56
الحكومة تنجز 80 من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي

خبرني - أنجزت الحكومة قرابة 80% من مشاريع النسخة الأولى من البرنامج التنفيذي لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي بدأ العمل بها في الفترة من 2023 حتى 2025 وفق وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء.

وقال مدير الوحدة رأفت دعسان، لبرنامج "الأحد الاقتصادي"، إن هناك مشاريع رحلت إلى النسخة الثانية من البرنامج التي أطلقت العام الحالي، وهي المشاريع التي تريد الحكومة أن تبقى موجودة.

وأشار إلى وجود مشاريع انتهت ولم تعد هناك حاجة إليها ولن يتم العمل عليها، مضيفا أن 50% من مشاريع النسخة الثانية من البرنامج جديدة.

وبين أنه تمت أتمتة 100% من الخدمات الحكومية بنهاية العام الحالي.

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