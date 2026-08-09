متى نرى فريقاً من محافظة الزرقاء...في دوري المحترفين...؟

من غير المقبول ان ثاني محافظة في مملكتنا الحبيبة ، من حيث عدد السكان، تخلو من فريق كروي يمثلها في دوري المحترفين لكرة القدم! والسؤال هل اقتصرت مواهبنا الكروية على باقي محافظات الوطن دونما الزرقاء ؟ أم أن هنالك اسبابا أخرى تحول دون ان يصل فريق من المحافظة الى مصاف أندية المحترفين ؟.

باعتقادي انه وعلى مر تاريخ كرة القدم الاردنية، أنجبت الزرقاء نجوماً كبارا مثلوا النشامى في أكثر من مناسبة عربية ودولية ولكنهم ولعدم وجود أندية في مدينتهم فقد كانوا يُضطرون الى اللعب باندية في محافظات مجاورة توفر لهم فرص ممارسة اللعبة ، بمستوى يناسب قدراتهم وإبداعاتهم ، إذ ليس من المعقول ان ينشط لاعب من أعمدة النشامى في فريق مصنف ضمن أندية الدرجة الأولى، في مدينته !

والشاهد : فالى متى ؟ ولمصلحة من ؟ ومن المسؤول ؟ وكيف يقبل اهل الزرقا ء ؟ ولماذا ؟ وأين الحل ؟ لكل ذلك.

باعتقادي وضمن دراسة شخصية لواقع كرة القدم الزرقاوية، فإن من الممكن لو توفرت( النية) ، انشاء نادٍ (قوي) ، ينافس في دوري المحترفين، ولم لا يحظى بشرف نيل البطولة الكبرى ، كما فعل الحسين /إربد من قبل، والرمثا منذ نحو نصف قرن! ، او فريق ( ذات رأس) من محافظة الكرك، عندما خطف كأس الاردن، من أندية المملكة كافة.

ختاماً... فلو عقدت النوايا ، ووحدت الجهود، من لدن ابناء المدينة نفسها وهذا هو _ بيت القصيد _ ، من أجل إيصال فريق كروي، يمثل الزرقاء في دوري المحترفين، لتحديت بهم، أكبر فرق المحترفين في الأردن! أتدرون ما السبب؟ فكما أشرت سابقاً... لان الكثير من لاعبي فرق دوري المحترفين، هم من ابناء محافظة الزرقاء العزيزة.

والله من وراء القصد.